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Судоходство через Ормуз вдоль побережья Омана сократилось до минимума - РИА Новости, 05.07.2026
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12:22 05.07.2026
Судоходство через Ормуз вдоль побережья Омана сократилось до минимума

Bloomberg: cудоходство через Ормуз вдоль побережья Омана сократилось до минимума

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Количество судов, проходящих Ормузский пролив по оманскому маршруту, сократилось до минимума.
  • По меньшей мере восемь судов были замечены разворачивающимися при прохождении Ормузского пролива по оманскому маршруту.
  • В субботу Ормузский пролив в обоих направлениях пересекли 19 судов, но только одно из них открыто сообщило о своем прохождении через пролив вдоль оманского побережья.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Количество судов, проходящих Ормузский пролив по оманскому маршруту, сократилось до минимума после того, как в конце недели несколько судов, шедших по этому маршруту, резко изменили свой курс, передает агентство Блумберг со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.
"Количество судов, проходящих Ормузский пролив по побережью Омана, сократилось до минимума. В пятницу и субботу по меньшей мере восемь судов были замечены разворачивающимися при прохождении Ормузского пролива по оманскому маршруту. Четыре из них затем направились на север, в сторону иранского маршрута, и покинули пролив", - говорится в сообщении агентства.
Согласно данным Kpler, в субботу Ормузский пролив в обоих направлениях пересекли 19 судов, но только одно из них открыто сообщило о своем прохождении через пролив вдоль оманского побережья, при этом подсчет компании включает только зафиксированные прохождения через пролив, и цифры могут измениться по мере подтверждения новых случаев "тайных" пересечений с выключенными транспондерами.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
Не менее пяти судов развернулись на входе в Ормузский пролив, пишет CNN
4 июля, 20:36
 
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