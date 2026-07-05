Судоходство через Ормуз вдоль побережья Омана сократилось до минимума

Согласно данным Kpler, в субботу Ормузский пролив в обоих направлениях пересекли 19 судов, но только одно из них открыто сообщило о своем прохождении через пролив вдоль оманского побережья, при этом подсчет компании включает только зафиксированные прохождения через пролив, и цифры могут измениться по мере подтверждения новых случаев "тайных" пересечений с выключенными транспондерами.