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Орбан раскритиковал стиль управления Мадьяра - РИА Новости, 05.07.2026
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14:05 05.07.2026
Орбан раскритиковал стиль управления Мадьяра

Орбан: стиль управления премьера Венгрии Мадьяра приближается к автократии

© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что стиль управления премьер-министра Петера Мадьяра приближается к автократии.
  • Бывший президент Венгрии Янош Адер заявил, что действия Мадьяра ведут страну к «холодной гражданской войне» и «оруэлловскому миру».
  • Мадьяр внес в парламент Венгрии проект 17-й поправки к конституции, которая предусматривает отстранение от должности президента Тамаша Шуйока и ограничение срока нахождения в должности депутата парламента 12 годами.
БУДАПЕШТ, 5 июл - РИА Новости. Стиль управления премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра приближается к автократии, заявил экс-глава правительства Виктор Орбан.
Бывший президент Венгрии Янош Адер в четверг заявил, что действия Мадьяра, который хочет сместить с должности президента страны Тамаша Шуйока путем изменения конституции, ведут Венгрию к "холодной гражданской войне" и "оруэлловскому миру". В ответ Мадьяр запустил кампанию против экс-президента, инициировав расследование финансирования его организации.
"Янош Адер выступил за верховенство права. Хладнокровно и аргументированно. То, что случилось потом, все могли видеть. Агрессия, угрозы, запугивание. Прямой путь к автократии. Правительство "Тисы" на этом пути. Не позволим!" - написал Орбан в соцсети Facebook*.
Мадьяр в субботу заявил, что внес в парламент Венгрии проект 17-й поправки к конституции, которая предусматривает в числе прочего отстранение от должности Шуйока и ограничение срока нахождения в должности депутата парламента 12 годами. Ранее он сообщил, что с сентября начнется процесс разработки новой конституции, которая будет утверждена всенародным референдумом.
В мае Мадьяр призывал президента, а также членов конституционного суда и генерального прокурора Венгрии уйти в отставку до конца месяца. Срок полномочий Шуйока истекает весной 2029 года. Сам президент заявил, что не видит конституционных оснований для ухода с должности раньше срока.
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2 июля, 17:36
 
В миреВенгрияРоссияПетер МадьярТамаш ШуйокВиктор Орбан
 
 
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