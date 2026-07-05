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Семерка ОПЕК+ увеличит максимально разрешенный объем нефтедобычи - РИА Новости, 05.07.2026
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14:35 05.07.2026
Семерка ОПЕК+ увеличит максимально разрешенный объем нефтедобычи

Семерка ОПЕК+ в августе увеличит предел нефтедобычи на 188 тыс баррелей в сутки

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание OPEC в Вене
Здание OPEC в Вене - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Семь стран ОПЕК+ решили увеличить максимально разрешенный объем добычи нефти в августе на 188 тысяч баррелей в сутки от уровня июля.
  • Корректировка будет реализована в соответствии с дополнительными добровольными корректировками, объявленными в апреле 2023 года.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Семь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) приняли решение увеличить максимально разрешенный объем добычи нефти в августе на 188 тысяч баррелей в сутки от уровня июля, следует из коммюнике по итогам встречи в воскресенье.
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"В рамках коллективной приверженности поддержанию стабильности нефтяного рынка семь стран-участниц решили скорректировать добычу на 188 тысяч баррелей в сутки в соответствии с дополнительными добровольными корректировками, объявленными в апреле 2023 года. Эта корректировка будет реализована в августе 2026 года", - говорится в сообщении.
Семь стран ОПЕК+ имеют дополнительные добровольные ограничения помимо общих квот, установленных в рамках соглашения. До выхода из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая в этих ограничениях также участвовали ОАЭ. С апреля 2025 года участники постепенно отказываются от дополнительных ограничений и ежемесячно обсуждают планы по добыче на следующий месяц.
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