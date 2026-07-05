Семерка ОПЕК+ увеличит максимально разрешенный объем нефтедобычи

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"В рамках коллективной приверженности поддержанию стабильности нефтяного рынка семь стран-участниц решили скорректировать добычу на 188 тысяч баррелей в сутки в соответствии с дополнительными добровольными корректировками, объявленными в апреле 2023 года. Эта корректировка будет реализована в августе 2026 года", - говорится в сообщении.