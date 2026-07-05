В Вологодской области отменили режим беспилотной опасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Вологодской области отменен режим «Беспилотная опасность».
- Об отмене режима сообщил губернатор региона Георгий Филимонов со ссылкой на информацию Минобороны России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Режим беспилотной опасности отменен на территории Вологодской области, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
"По информации Минобороны России, на территории Вологодской области отменен режим "Беспилотная опасность", - написал он в своем Telegram-канале.
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22 июня 2022, 17:18