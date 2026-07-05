В Вологодской области объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Вологодской области введен режим "Беспилотная опасность".
- О введении режима сообщил губернатор Георгий Филимонов со ссылкой на информацию от Минобороны России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Режим беспилотной опасности введен в Вологодской области, сообщил губернатор Георгий Филимонов.
"По поступившей от Минобороны России информации, на территории Вологодской области введен режим "Беспилотная опасность", - написал он в Telegram-канале.
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22 июня 2022, 17:18