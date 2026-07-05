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В ОП предложили увеличить отпуск для многодетных родителей - РИА Новости, 05.07.2026
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06:40 05.07.2026
В ОП предложили увеличить отпуск для многодетных родителей

Адвокат Гриб предложил увеличить отпуск до 42 дней для многодетных родителей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМужчина с ребенком
Мужчина с ребенком - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Мужчина с ребенком. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил увеличить продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для родителей до 35 дней, а для многодетных — до 42 дней.
  • Согласно Трудовому кодексу России, продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней.
  • Владислав Гриб обосновал свою инициативу тем, что после отдыха с детьми может потребоваться дополнительный отпуск.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для родителей необходимо увеличить до 35 дней, а для многодетных - до 42 дней, рассказал в беседе с РИА Новости вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
Согласно Трудовому кодексу России продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней. За ненормированный рабочий день к этому сроку добавляется еще минимум 3 дня, а при вредных или опасных условиях труда - 7 дней.
"Я бы привязал продолжительность отпуска к количеству детей в семье. Если есть дети, то для родителей отпуск можно сделать продолжительностью 35 дней, а для многодетных семей - 42 дня. Потому что порой после отдыха с детьми нужен еще небольшой отпуск, я это говорю как отец восьмерых детей", - рассказал собеседник агентства.
Ранее в интервью с агентством глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил законодательно закрепить право родителей первоклассников не работать 1 сентября, взяв этот день в счет отпуска или за свой счет.
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ОбществоРоссияВладислав ГрибЯрослав НиловГосдума РФ
 
 
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