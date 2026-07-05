В ОП предложили увеличить отпуск для многодетных родителей

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для родителей необходимо увеличить до 35 дней, а для многодетных - до 42 дней, рассказал в беседе с РИА Новости вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

"Я бы привязал продолжительность отпуска к количеству детей в семье. Если есть дети, то для родителей отпуск можно сделать продолжительностью 35 дней, а для многодетных семей - 42 дня. Потому что порой после отдыха с детьми нужен еще небольшой отпуск, я это говорю как отец восьмерых детей", - рассказал собеседник агентства.