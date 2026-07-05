В аэропорту Калуги временно ограничили прием и выпуск самолетов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация.
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"Аэропорт Калуга ("Грабцево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении ведомства.
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