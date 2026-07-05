ВС России обесточили несколько объектов в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС РФ ударом "Герани" обесточили ряд объектов в Сумской области, использовавшихся ВСУ.
- В результате удара по подстанции 110 кВ в населенном пункте Дьяковка был обесточен ряд объектов, использовавшихся в интересах вооруженных формирований Украины.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ВС РФ ударом "Геранью" обесточили в Сумской области ряд объектов, использовавшихся ВСУ, сообщили в Минобороны России.
Ведомство опубликовало видео удара беспилотным летательным аппаратом "Герань-4 Сикер" по объекту энергетической инфраструктуры ВСУ.
"В результате удара по подстанции 110 кВ в населенном пункте Дьяковка Сумской области был обесточен ряд объектов, использовавшихся в интересах вооруженных формирований Украины", - говорится в сообщении.
На видео, опубликованном Минобороны России, запечатлены последствия удара по объекту энергетической инфраструктуры ВСУ, доказывающие успешное выполнение боевой задачи.
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22 июня 2022, 17:18