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ВС России обесточили несколько объектов в Сумской области - РИА Новости, 05.07.2026
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09:40 05.07.2026 (обновлено: 09:55 05.07.2026)
ВС России обесточили несколько объектов в Сумской области

В Сумской области ВС России обесточили несколько объектов, использовавшихся ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС РФ ударом "Герани" обесточили ряд объектов в Сумской области, использовавшихся ВСУ.
  • В результате удара по подстанции 110 кВ в населенном пункте Дьяковка был обесточен ряд объектов, использовавшихся в интересах вооруженных формирований Украины.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ВС РФ ударом "Геранью" обесточили в Сумской области ряд объектов, использовавшихся ВСУ, сообщили в Минобороны России.
Ведомство опубликовало видео удара беспилотным летательным аппаратом "Герань-4 Сикер" по объекту энергетической инфраструктуры ВСУ.
"В результате удара по подстанции 110 кВ в населенном пункте Дьяковка Сумской области был обесточен ряд объектов, использовавшихся в интересах вооруженных формирований Украины", - говорится в сообщении.
На видео, опубликованном Минобороны России, запечатлены последствия удара по объекту энергетической инфраструктуры ВСУ, доказывающие успешное выполнение боевой задачи.
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