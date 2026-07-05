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У Израиля есть союзники помимо США, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 05.07.2026
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20:14 05.07.2026
У Израиля есть союзники помимо США, заявил Нетаньяху

Нетаньяху заявил, что у Израиля есть союзники помимо США

© AP Photo / Alex KolomienskyПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Alex Kolomiensky
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нетаньяху заявил, что у страны есть союзники помимо США.
  • Он отметил огромную поддержку Израиля в Индии и выразил несогласие с утверждением вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что Штаты — единственный могущественный союзник Израиля.
ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у страны есть союзники помимо США.
"У нас есть другие друзья. Например, небольшая страна Индия, в которой проживают 1,4 миллиарда человек. Там у нас огромная поддержка", - сказал Нетаньяху в интервью Fox News.
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По словам политика, нынешний президент США Дональд Трамп - величайший друг из всех глав Белого дома, который был у Израиля.
Так он прокомментировал слова американского вице-президента Джей Ди Вэнса, который заявил, что Штаты являются единственным могущественным союзником Израиля во всем мире. Нетаньяху сказал, что уважает Вэнса, но это не означает, что он во всем согласен с ним.
Вэнс в середине июня назвал Трампа единственным в мире главой государства, который с симпатией относится к Израилю.
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В миреИзраильСШАИндияБиньямин НетаньяхуДональд Трамп
 
 
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