У Израиля есть союзники помимо США, заявил Нетаньяху

По словам политика, нынешний президент США Дональд Трамп - величайший друг из всех глав Белого дома, который был у Израиля.

Так он прокомментировал слова американского вице-президента Джей Ди Вэнса, который заявил, что Штаты являются единственным могущественным союзником Израиля во всем мире. Нетаньяху сказал, что уважает Вэнса, но это не означает, что он во всем согласен с ним.