У Израиля есть союзники помимо США, заявил Нетаньяху

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нетаньяху заявил, что у страны есть союзники помимо США.
- Он отметил огромную поддержку Израиля в Индии и выразил несогласие с утверждением вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что Штаты — единственный могущественный союзник Израиля.
ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у страны есть союзники помимо США.
По словам политика, нынешний президент США Дональд Трамп - величайший друг из всех глав Белого дома, который был у Израиля.
Так он прокомментировал слова американского вице-президента Джей Ди Вэнса, который заявил, что Штаты являются единственным могущественным союзником Израиля во всем мире. Нетаньяху сказал, что уважает Вэнса, но это не означает, что он во всем согласен с ним.
Вэнс в середине июня назвал Трампа единственным в мире главой государства, который с симпатией относится к Израилю.