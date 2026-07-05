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На канатной дороге в Нижнем Новгороде застряли 16 человек - РИА Новости, 05.07.2026
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18:34 05.07.2026 (обновлено: 18:44 05.07.2026)
На канатной дороге в Нижнем Новгороде застряли 16 человек

На канатной дороге в Нижнем Новгороде застряли 12 взрослых и 4 ребенка

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за непогоды в Нижнем Новгороде 16 человек, в том числе четыре ребенка, застряли на канатной дороге.
  • Экстренные службы проводят работы по эвакуации людей, здоровью людей ничего не угрожает.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Шестнадцать человек, в том числе четыре ребенка, застряли на канатной дороге в Нижнем Новгороде из-за непогоды, их эвакуируют, сообщили в пресс-службе МЧС России.
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"Из-за непогоды несколько кабинок, с находящимися людьми, застряли. На место незамедлительно выдвинулись экстренные службы. Предварительно 16 человек, в том числе четыре ребенка находились в застрявших кабинках... В настоящее время спасателями Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России проводятся работы по эвакуации людей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что здоровью людей ничего не угрожает.
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ПроисшествияНижний НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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