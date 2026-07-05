Саммит НАТО не обяжет страны альянса финансировать Украину, заявил Фицо

"Я получил ответ генерального секретаря (генсек НАТО Марк Рютте - ред.) в письменной форме…, где генеральный секретарь однозначно сказал, что декларация, которая будет принята в Анкаре, не будет обязывать никакую страну, которая является членом НАТО, к принятию какого-либо финансового решения в интересах Украины", - сказал Фицо на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в воскресенье.

"Словакия не будет покрывать никаких военных расходов Украины, это не означает того, что мы не готовы помогать гуманитарно. Мы страна, которая знает, что есть ситуации, когда помощь необходима, но не оружием и не тем, что мы будем поддерживать войну", - заключил премьер Словакии.