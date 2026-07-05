Саммит НАТО не обяжет страны альянса финансировать Украину, заявил Фицо

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что итоговый документ саммита НАТО в Анкаре 7–8 июля не будет накладывать на страны обязательства по финансовой помощи Украине.
- Рютте письменно подтвердил, что декларация не обяжет страны — члены НАТО принимать финансовые решения в интересах Украины.
- Фицо подчеркнул, что Словакия не будет покрывать военных расходов Украины, но готова помогать гуманитарно.
БРАТИСЛАВА, 5 июл - РИА Новости. Итоговый документ саммита НАТО, который пройдет в Анкаре 7-8 июля, не будет накладывать на страны обязательства по какой-либо финансовой помощи Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
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"Я получил ответ генерального секретаря (генсек НАТО Марк Рютте - ред.) в письменной форме…, где генеральный секретарь однозначно сказал, что декларация, которая будет принята в Анкаре, не будет обязывать никакую страну, которая является членом НАТО, к принятию какого-либо финансового решения в интересах Украины", - сказал Фицо на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в воскресенье.
Фицо напомнил, что предупредил генсека НАТО о нежелании Словакии участвовать в каких-либо финансовых схемах, направленных на военную поддержку Украины.
"Словакия не будет покрывать никаких военных расходов Украины, это не означает того, что мы не готовы помогать гуманитарно. Мы страна, которая знает, что есть ситуации, когда помощь необходима, но не оружием и не тем, что мы будем поддерживать войну", - заключил премьер Словакии.