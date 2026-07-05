Стали известны главные темы саммита НАТО в Анкаре

Участники альянса также планируют оценить шаги, предпринятые в рамках решения об увеличении инвестиций в оборону.

В воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва должна быть бдительной и готовой к провокациям Киева в преддверии саммита НАТО в Турции.