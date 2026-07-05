Стали известны главные темы саммита НАТО в Анкаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Основными темами предстоящего саммита НАТО в Анкаре будут угрозы и вызовы для евроатлантического региона, Украина и южный фланг блока.
- Участники альянса планируют оценить шаги, предпринятые в рамках решения об увеличении инвестиций в оборону.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Основными темами предстоящего саммита НАТО в Анкаре будут угрозы и вызовы для евроатлантического региона, Украина и южный фланг блока, сообщил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран в соцсети X.
"Лидеры обменяются мнениями на стратегическом уровне об угрозах, рисках и вызовах, стоящих перед евроатлантическим регионом; будет обсуждаться ситуация на Украине и последние события на южном фланге альянса", — написал он.
Участники альянса также планируют оценить шаги, предпринятые в рамках решения об увеличении инвестиций в оборону.
Саммит НАТО состоится в Анкаре 7-8 июля. В рамках подготовки к нему во вторник в Брюсселе прошла встреча представителей стран альянса, где они обсудили, в частности проект итоговой декларации предстоящего саммита.
В воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва должна быть бдительной и готовой к провокациям Киева в преддверии саммита НАТО в Турции.