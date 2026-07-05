МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" сообщил о пожарах на нескольких добывающих объектах в Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

Как подчеркивали в российском Министерстве обороны, объекты газовой и энергетической системы поражают в целях снижения военно-экономического потенциала противника.

В ответ на атаки украинских боевиков на мирное население армия последовательно наносит удары по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.