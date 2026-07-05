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"Нафтогаз Украины" сообщил о масштабных пожарах на добывающих объектах - РИА Новости, 05.07.2026
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19:48 05.07.2026 (обновлено: 20:35 05.07.2026)
"Нафтогаз Украины" сообщил о масштабных пожарах на добывающих объектах

"Нафтогаз" сообщил о масштабных пожарах на объектах в трех областях Украины

© Фото : ГСЧС УкраиныПожар на нефтегазовом объекте в Полтавской области
Пожар на нефтегазовом объекте в Полтавской области - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Пожар на нефтегазовом объекте в Полтавской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На нескольких добывающих объектах "Нафтогаза" в Полтавской, Харьковской и Сумской областях вспыхнули пожары.
  • Как утверждает компания, по ним со вчерашнего утра бьют ВС России.
  • В Минобороны подчеркивали, что удары по газовой и энергетической инфраструктуре противника наносят в целях снижения его военно-экономического потенциала.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" сообщил о пожарах на нескольких добывающих объектах в Полтавской, Харьковской и Сумской областях.
«

"Поднялись масштабные пожары, есть значительные разрушения. Работа части оборудования остановлена", — говорится в публикации компании в Telegram-канале.

О каких именно объектах идет речь, не уточняется. Как утверждается, по ним практически непрерывно со вчерашнего утра бьют ВС России.
Как подчеркивали в российском Министерстве обороны, объекты газовой и энергетической системы поражают в целях снижения военно-экономического потенциала противника.
В ответ на атаки украинских боевиков на мирное население армия последовательно наносит удары по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.
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