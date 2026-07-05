Краткий пересказ от РИА ИИ
- На нескольких добывающих объектах "Нафтогаза" в Полтавской, Харьковской и Сумской областях вспыхнули пожары.
- Как утверждает компания, по ним со вчерашнего утра бьют ВС России.
- В Минобороны подчеркивали, что удары по газовой и энергетической инфраструктуре противника наносят в целях снижения его военно-экономического потенциала.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" сообщил о пожарах на нескольких добывающих объектах в Полтавской, Харьковской и Сумской областях.
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"Поднялись масштабные пожары, есть значительные разрушения. Работа части оборудования остановлена", — говорится в публикации компании в Telegram-канале.
О каких именно объектах идет речь, не уточняется. Как утверждается, по ним практически непрерывно со вчерашнего утра бьют ВС России.
Как подчеркивали в российском Министерстве обороны, объекты газовой и энергетической системы поражают в целях снижения военно-экономического потенциала противника.
В ответ на атаки украинских боевиков на мирное население армия последовательно наносит удары по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.
"Нафтогаз" заявил о повреждении объектов в Сумской области
29 марта, 12:34