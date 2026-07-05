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На фестивале "Моспитомец" пройдет мастер-класс по теневому театру - РИА Новости, 05.07.2026
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На фестивале "Моспитомец" пройдет мастер-класс по теневому театру

В Москве на фестивале "Моспитомец" пройдет мастер-класс по теневому театру

© Фото : комплекс городского хозяйства МосквыФестиваль "Моспитомец"
Фестиваль Моспитомец - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
Фестиваль "Моспитомец" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 11 июля в 14:00 на ВДНХ пройдет мастер-класс по теневому театру в рамках фестиваля «Моспитомец».
  • Участники мастер-класса вместе со специалистом музея создадут героев сказки Самуила Маршака «Кошкин дом», узнают об устройстве теневого театра и поставят спектакль.
  • Мероприятие бесплатное и подходит для семейного посещения, также в этот день будут выставка-пристройство животных из приютов, лекции, пет-квиз и другие активности.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Семейный мастер-класс по теневому театру состоится в субботу на ВДНХ в рамках фестиваля "Моспитомец", участники поставят спектакль по "Кошкиному дому", а также узнают, как устроен теневой театр, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«
"Одиннадцатого июля в 14.00 на втором этаже Музея городского хозяйства Москвы на ВДНХ пройдет мастер-класс по теневому театру. Вместе со специалистом музея Кириллом Прокудиным участники создадут героев сказки Самуила Маршака "Кошкин дом", узнают, как устроен теневой театр, а затем вместе поставят настоящий спектакль", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что это отличный повод провести время всей семьей, попробовать себя в роли художника и актера и создать собственное театральное представление. Участие бесплатное. Мероприятие будет проходить в рамках фестиваля "Моспитомец".
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"В этот день вас ждут выставка-пристройство собак и кошек из городских приютов Москвы, лекции проекта "Школа ответственного хозяина", пет-квиз, творческие мастер-классы и множество других активностей", - подчеркивается в сообщении.
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