На фестивале "Моспитомец" пройдет мастер-класс по теневому театру

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"Одиннадцатого июля в 14.00 на втором этаже Музея городского хозяйства Москвы на ВДНХ пройдет мастер-класс по теневому театру. Вместе со специалистом музея Кириллом Прокудиным участники создадут героев сказки Самуила Маршака "Кошкин дом", узнают, как устроен теневой театр, а затем вместе поставят настоящий спектакль", - говорится в сообщении.