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НА 34-м километре МКАД произошло ДТП с несколькими автомобилями - РИА Новости, 05.07.2026
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20:04 05.07.2026 (обновлено: 20:05 05.07.2026)
НА 34-м километре МКАД произошло ДТП с несколькими автомобилями

В Москве на 34 км МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На 34-м километре МКАД в Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.
  • Движение по внутренней стороне МКАД в сторону съезда 35А затруднено на 1,6 километра.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей произошло на 34 километре МКАД в Москве, движение в районе происшествия затруднено на 1,6 километра, сообщается Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На внутренней стороне 34-го километра МКАД - перед съездом на Проектируемый проезд №6693Б - произошло ДТП с участием нескольких автомобилей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.
"Движение по внутренней стороне МКАД в сторону съезда 35А затруднено на 1,6 километра и осуществляется по четырем полосам из шести. Учитывайте ограничения при планировании поездки", - подчеркивается в сообщении.
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