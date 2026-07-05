НА 34-м километре МКАД произошло ДТП с несколькими автомобилями

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На 34-м километре МКАД в Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.
- Движение по внутренней стороне МКАД в сторону съезда 35А затруднено на 1,6 километра.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей произошло на 34 километре МКАД в Москве, движение в районе происшествия затруднено на 1,6 километра, сообщается Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На внутренней стороне 34-го километра МКАД - перед съездом на Проектируемый проезд №6693Б - произошло ДТП с участием нескольких автомобилей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.
"Движение по внутренней стороне МКАД в сторону съезда 35А затруднено на 1,6 километра и осуществляется по четырем полосам из шести. Учитывайте ограничения при планировании поездки", - подчеркивается в сообщении.