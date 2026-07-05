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В Москве водитель легковушки насмерть сбил велосипедиста - РИА Новости, 05.07.2026
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15:01 05.07.2026 (обновлено: 15:53 05.07.2026)
В Москве водитель легковушки насмерть сбил велосипедиста

Велосипедист погиб в ДТП с легковушкой на западе Москвы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На улице Василия Ботылева, в районе дома 14, водитель легковушки при выезде с прилегающей территории сбил мужчину-велосипедиста.
  • Велосипедист скончался от полученных травм.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Водитель легковушки насмерть сбил велосипедиста на западе Москвы, следует из сообщения столичной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, на улице Василия Ботылева, в районе дома 14, водитель легковушки при выезде с прилегающей территории сбил мужчину-велосипедиста.
"В результате произошедшего велосипедист от полученных травм скончался", — говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
В Подмосковье иномарка сбила десятилетнего мальчика на велосипеде
16 июня, 21:03
 
АвтоМоскваГИБДД МВД РФ
 
 
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