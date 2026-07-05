В Москве водитель легковушки насмерть сбил велосипедиста

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Водитель легковушки насмерть сбил велосипедиста на западе Москвы, следует из сообщения столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, на улице Василия Ботылева, в районе дома 14, водитель легковушки при выезде с прилегающей территории сбил мужчину-велосипедиста.