Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Краткий пересказ от РИА ИИ В воскресенье в Москве ожидается температура до плюс 23 градусов и кратковременный дождь.

Во второй половине дня прогнозируется западный, юго-западный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду.

Атмосферное давление будет слабо падать и составит 736 миллиметров ртутного столба.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Кратковременный дождь и температура до плюс 23 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, атмосферное давление будет слабо падать, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

« "В Москве сейчас плюс 18,6 градуса, небосвод на 90% прикрыт слоисто-кучевыми облаками на высоте 1000-1500 метров. Без осадков. Видимость - 20 километров. Ветер северо-западный, один метр в секунду. Влажность - 81%. Атмосферное давление - 738 миллиметров ртутного столба", - рассказал Тишковец

Синоптик уточнил, что в течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится тыловой частью циклона с центром над акваторией Ладожского озера. В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода.

"Во второй половине дня - кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Максимальная температура в мегаполисе - плюс 20 - плюс 23 градуса, по области - плюс 18 - плюс 23, что на 1-2 градуса ниже климатической нормы", - добавил Тишковец.