Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В воскресенье в Москве ожидается температура до плюс 23 градусов и кратковременный дождь.
- Во второй половине дня прогнозируется западный, юго-западный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду.
- Атмосферное давление будет слабо падать и составит 736 миллиметров ртутного столба.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Кратковременный дождь и температура до плюс 23 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, атмосферное давление будет слабо падать, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик уточнил, что в течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится тыловой частью циклона с центром над акваторией Ладожского озера. В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода.
"Во второй половине дня - кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Максимальная температура в мегаполисе - плюс 20 - плюс 23 градуса, по области - плюс 18 - плюс 23, что на 1-2 градуса ниже климатической нормы", - добавил Тишковец.
По его словам, показания барометров будут слабо падать и составят 736 миллиметров ртутного столба.