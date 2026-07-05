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Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 05.07.2026
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08:23 05.07.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

В Москве в воскресенье ожидают кратковременный дождь и до 23 градусов тепла

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В воскресенье в Москве ожидается температура до плюс 23 градусов и кратковременный дождь.
  • Во второй половине дня прогнозируется западный, юго-западный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду.
  • Атмосферное давление будет слабо падать и составит 736 миллиметров ртутного столба.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Кратковременный дождь и температура до плюс 23 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, атмосферное давление будет слабо падать, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
Москве сейчас плюс 18,6 градуса, небосвод на 90% прикрыт слоисто-кучевыми облаками на высоте 1000-1500 метров. Без осадков. Видимость - 20 километров. Ветер северо-западный, один метр в секунду. Влажность - 81%. Атмосферное давление - 738 миллиметров ртутного столба", - рассказал Тишковец.
Синоптик уточнил, что в течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится тыловой частью циклона с центром над акваторией Ладожского озера. В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода.
"Во второй половине дня - кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Максимальная температура в мегаполисе - плюс 20 - плюс 23 градуса, по области - плюс 18 - плюс 23, что на 1-2 градуса ниже климатической нормы", - добавил Тишковец.
По его словам, показания барометров будут слабо падать и составят 736 миллиметров ртутного столба.
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