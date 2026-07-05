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Монах рассказал, кому молиться о неверующих родственниках - РИА Новости, 05.07.2026
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Религия
 
05:14 05.07.2026
Монах рассказал, кому молиться о неверующих родственниках

Монах Марк: о неверующих можно молиться святым Сергию и Герману Валаамским

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПрихожанка во время литургии в храме Христа Спасителя
Прихожанка во время литургии в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Прихожанка во время литургии в храме Христа Спасителя
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Молитва ко святым Сергию и Герману Валаамским помогает «умягчить сердца» тех, кто плохо относится к вере и Церкви, рассказал монах Марк (Зайков).
  • 11 июля в Русской православной церкви встречают день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских.
  • В эти дни Валаамский монастырь традиционно посещает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Молитва ко святым Сергию и Герману Валаамским помогает "умягчить сердца" тех, кто плохо относится к вере и Церкви, рассказал РИА Новости директор духовно-просветительского центра "Свет Валаама" монах Марк (Зайков).
В Русской православной церкви 11 июля встречают день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских – святых основателей Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря. Паломники обычно приезжают в обитель заранее, ведь молитвенно прославлять святых начнут уже на вечернем богослужении 10 июля (суточный богослужебный круг в Церкви начинается накануне вечером). Традиционно в эти дни Валаамский монастырь посещает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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"В наш век – ожесточенный, себялюбивый, эгоистичный – нередко бывает, что люди не хотят ничего слышать о Боге. Зачастую к святым Сергию и Герману обращаются люди, чьи родственники агрессивно, как минимум скептически относятся к вере, Церкви. Братия многократно подмечала, что преподобные Сергий и Герман как-то касались, умягчали сердца тех, кто плохо относился к вере, Церкви", - сказал отец Марк.
Он также рассказал, что Сергия и Германа Валаамских почитают православные не только в России, но и в Финляндии, и США, ведь в Северную Америку православие было принесено через русскую тогда Аляску трудами монахов с Валаама, особенно - преподобного Германа Аляскинского (1751-1837), который широко известен среди православных США.
Святой Герман Аляскинский в первой трети XIX века - руководитель Русской духовной миссии, находившейся на острове Кадьяк. Сейчас его мощи хранятся на том же острове в храме Воскресения Христова. Православие сохранилось и распространялось на этой земле и после 1867 года, когда Аляска была продана американскому правительству. В 1970 году Православная церковь в Америке получила автокефалию от Русской православной церкви.
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Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага в Ладожском озере. Точное время основания обители неизвестно. По церковному преданию, основатели Валаамского монастыря – миссионеры преподобные Сергий и Герман Валаамские – появились тут в конце X века. В древних летописях Валаамская обитель упоминается с XIV века. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году в результате советско-финской войны архипелаг отошел к СССР – монастырь закрыли, до того монахи ушли в Финляндию, где основали Ново-Валаамский монастырь.
Возрождение Валаамского монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года настоятель монастыря – епископ Троицкий Панкратий (Жердев). Сейчас в обители проживают около 200 насельников. В монастырский комплекс входят центральная усадьба и 17 скитов. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.
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