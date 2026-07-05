Монах рассказал, кому молиться о неверующих родственниках

Краткий пересказ от РИА ИИ Молитва ко святым Сергию и Герману Валаамским помогает «умягчить сердца» тех, кто плохо относится к вере и Церкви, рассказал монах Марк (Зайков).

11 июля в Русской православной церкви встречают день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских.

В эти дни Валаамский монастырь традиционно посещает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Молитва ко святым Сергию и Герману Валаамским помогает "умягчить сердца" тех, кто плохо относится к вере и Церкви, рассказал РИА Новости директор духовно-просветительского центра "Свет Валаама" монах Марк (Зайков).

В Русской православной церкви 11 июля встречают день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских – святых основателей Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря. Паломники обычно приезжают в обитель заранее, ведь молитвенно прославлять святых начнут уже на вечернем богослужении 10 июля (суточный богослужебный круг в Церкви начинается накануне вечером). Традиционно в эти дни Валаамский монастырь посещает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"В наш век – ожесточенный, себялюбивый, эгоистичный – нередко бывает, что люди не хотят ничего слышать о Боге. Зачастую к святым Сергию и Герману обращаются люди, чьи родственники агрессивно, как минимум скептически относятся к вере, Церкви. Братия многократно подмечала, что преподобные Сергий и Герман как-то касались, умягчали сердца тех, кто плохо относился к вере, Церкви", - сказал отец Марк.

Он также рассказал, что Сергия и Германа Валаамских почитают православные не только в России, но и в Финляндии, и США, ведь в Северную Америку православие было принесено через русскую тогда Аляску трудами монахов с Валаама, особенно - преподобного Германа Аляскинского (1751-1837), который широко известен среди православных США.

Святой Герман Аляскинский в первой трети XIX века - руководитель Русской духовной миссии, находившейся на острове Кадьяк. Сейчас его мощи хранятся на том же острове в храме Воскресения Христова. Православие сохранилось и распространялось на этой земле и после 1867 года, когда Аляска была продана американскому правительству. В 1970 году Православная церковь в Америке получила автокефалию от Русской православной церкви.

Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага в Ладожском озере. Точное время основания обители неизвестно. По церковному преданию, основатели Валаамского монастыря – миссионеры преподобные Сергий и Герман Валаамские – появились тут в конце X века. В древних летописях Валаамская обитель упоминается с XIV века. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году в результате советско-финской войны архипелаг отошел к СССР – монастырь закрыли, до того монахи ушли в Финляндию, где основали Ново-Валаамский монастырь.