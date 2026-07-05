Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мишустин отметил развитие отношений России и Киргизии и постоянные контакты президентов двух стран Владимира Путина и Садыра Жапарова.
- Мишустин выразил надежду, что в ходе контактов в Екатеринбурге будут найдены новые идеи, чтобы придать отношениям России и Киргизии "дополнительный импульс развития".
- Глава кабмина Киргизии Адылбек Касымалиев предложил на переговорах обсудить вопросы двусторонней повестки.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил развитие отношений России и Киргизии и постоянные контакты президентов двух стран Владимира Путина и Садыра Жапарова.
"Нам, действительно, много что есть обсудить, наши двусторонние отношения, они последовательно развиваются. Наши президенты в постоянном контакте", - сказал премьер на встрече.
Кроме того, глава российского кабмина выразил благодарность президенту Жапарову, который ранее принял в Киргизии вице-премьера РФ Алексея Оверчука, на встречи стороны сверили часы.
"Мы в постоянном контакте. Сегодня обсудим все вопросы взаимной повестки дня, а также нас ждет завтра большая выставка "Иннопром", на которой, я знаю, и киргизские компании будут участвовать", - добавил он.
Также Мишустин выразил надежду, что в ходе контактов в Екатеринбурге будут найдены новые идеи, чтобы придать отношениям России и Киргизии "дополнительный импульс развития".
"И вспомнить те наказы, которые дают нам наши главы государств", - сказал он, обращаясь к коллеге.
В свою очередь Касымалиев поблагодарил российскую делегацию за приглашение в Екатеринбург. Глава кабмина Киргизии предложил на переговорах обсудить вопросы двусторонней повестки.
Международная выставка "Иннопром" пройдет в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.
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