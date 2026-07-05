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Мишустин отметил развитие отношений России и Киргизии - РИА Новости, 05.07.2026
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19:03 05.07.2026 (обновлено: 19:58 05.07.2026)
Мишустин отметил развитие отношений России и Киргизии

Мишустин отметил постоянные контакты Путина и Жапарова

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев во время встречи в Екатеринбурге. 5 июля 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев во время встречи в Екатеринбурге. 5 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев во время встречи в Екатеринбурге. 5 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мишустин отметил развитие отношений России и Киргизии и постоянные контакты президентов двух стран Владимира Путина и Садыра Жапарова.
  • Мишустин выразил надежду, что в ходе контактов в Екатеринбурге будут найдены новые идеи, чтобы придать отношениям России и Киргизии "дополнительный импульс развития".
  • Глава кабмина Киргизии Адылбек Касымалиев предложил на переговорах обсудить вопросы двусторонней повестки.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил развитие отношений России и Киргизии и постоянные контакты президентов двух стран Владимира Путина и Садыра Жапарова.
Мишустин в воскресенье провел встречу с председателем кабмина - руководителем администрации президента Киргизии Адылбеком Касымалиевым. Глава российского правительства прилетел в Екатеринбург для участия в международной промышленной выставке "Иннопром".
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"Нам, действительно, много что есть обсудить, наши двусторонние отношения, они последовательно развиваются. Наши президенты в постоянном контакте", - сказал премьер на встрече.
Кроме того, глава российского кабмина выразил благодарность президенту Жапарову, который ранее принял в Киргизии вице-премьера РФ Алексея Оверчука, на встречи стороны сверили часы.
"Мы в постоянном контакте. Сегодня обсудим все вопросы взаимной повестки дня, а также нас ждет завтра большая выставка "Иннопром", на которой, я знаю, и киргизские компании будут участвовать", - добавил он.
Также Мишустин выразил надежду, что в ходе контактов в Екатеринбурге будут найдены новые идеи, чтобы придать отношениям России и Киргизии "дополнительный импульс развития".
"И вспомнить те наказы, которые дают нам наши главы государств", - сказал он, обращаясь к коллеге.
В свою очередь Касымалиев поблагодарил российскую делегацию за приглашение в Екатеринбург. Глава кабмина Киргизии предложил на переговорах обсудить вопросы двусторонней повестки.
Международная выставка "Иннопром" пройдет в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.
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ПолитикаКиргизияРоссияЕкатеринбургМихаил МишустинСадыр ЖапаровАдылбек Касымалиев
 
 
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