Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев во время встречи в Екатеринбурге. 5 июля 2026

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев во время встречи в Екатеринбурге. 5 июля 2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Мишустин отметил развитие отношений России и Киргизии и постоянные контакты президентов двух стран Владимира Путина и Садыра Жапарова.

Мишустин выразил надежду, что в ходе контактов в Екатеринбурге будут найдены новые идеи, чтобы придать отношениям России и Киргизии "дополнительный импульс развития".

Глава кабмина Киргизии Адылбек Касымалиев предложил на переговорах обсудить вопросы двусторонней повестки.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил развитие отношений России и Киргизии и постоянные контакты президентов двух стран Владимира Путина и Садыра Жапарова.

Мишустин в воскресенье провел встречу с председателем кабмина - руководителем администрации президента Киргизии Адылбеком Касымалиевым. Глава российского правительства прилетел в Екатеринбург для участия в международной промышленной выставке "Иннопром".

"Нам, действительно, много что есть обсудить, наши двусторонние отношения, они последовательно развиваются. Наши президенты в постоянном контакте", - сказал премьер на встрече.

Кроме того, глава российского кабмина выразил благодарность президенту Жапарову, который ранее принял в Киргизии вице-премьера РФ Алексея Оверчука, на встречи стороны сверили часы.

"Мы в постоянном контакте. Сегодня обсудим все вопросы взаимной повестки дня, а также нас ждет завтра большая выставка "Иннопром", на которой, я знаю, и киргизские компании будут участвовать", - добавил он.

Также Мишустин выразил надежду, что в ходе контактов в Екатеринбурге будут найдены новые идеи, чтобы придать отношениям России и Киргизии "дополнительный импульс развития".

"И вспомнить те наказы, которые дают нам наши главы государств", - сказал он, обращаясь к коллеге.

В свою очередь Касымалиев поблагодарил российскую делегацию за приглашение в Екатеринбург. Глава кабмина Киргизии предложил на переговорах обсудить вопросы двусторонней повестки.