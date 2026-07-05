Мишустин обсудил с Паслером кампус УрФУ мирового уровня

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Мишустин обсудил с Денисом Паслером создание кампуса УрФУ мирового уровня.
- Премьер подчеркнул важность проекта и напомнил о финансировании со стороны правительства, а также выразил надежду на выполнение обязательств бизнесом.
- Губернатор Паслер сообщил о ходе работ по подготовке кампуса к открытию и оснащению, а также рассказал о развитии ОЭЗ "Титановая долина".
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил с губернатором Свердловской области Денисом Паслером кампус УрФУ мирового уровня.
Глава правительства на встрече с главой региона в воскресенье в Екатеринбурге подчеркнул важность создания кампусов мирового уровня в РФ для подготовки кадров. Один из них - кампус УрФУ. Мишустин напомнил о финансировании проекта со стороны правительства, а также выразил надежду, что бизнес выполнит данные им обязательства, касающиеся проекта.
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"Просьба рассказать, как идут здесь дела", - обратился Мишустин к Паслеру.
Губернатор поблагодарил главу правительства РФ за внимание к кампусу.
"Сейчас идут все работы, которые нужны для того, чтобы с сентября могли дети приступить к учебе, оснащение, которое также у меня на контроле по вашему поручению", - сказал Паслер, напомнив, что кампус примет Международный фестиваль молодежи.
Глава региона рассказал Мишустину и о других проектах Свердловской области. В частности, он доложил о развитии ОЭЗ "Титановая долина". По словам губернатора, там сейчас работают 25 резидентов, а общий объем инвестиций составляет 110 миллиардов рублей.