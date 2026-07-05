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Мишустин сообщил о визите премьеров всех стран ЕАЭС на "Иннопром" - РИА Новости, 05.07.2026
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17:03 05.07.2026
Мишустин сообщил о визите премьеров всех стран ЕАЭС на "Иннопром"

Мишустин встретится с премьерами всех стран ЕАЭС на выставке "Иннопром"

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мишустин ожидает встречи с премьерами всех стран ЕАЭС на международной промышленной выставке "Иннопром".
  • Он будет работать в Екатеринбурге 5–6 июля и выступит на пленарном заседании выставки.
  • На пленарном заседании примут участие премьер-министры Армении, Белоруссии, Казахстана и председатель кабинета министров Киргизии.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что ожидает встречи с премьер-министрами всех стран ЕАЭС на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.
На встрече с губернатором Свердловской области Денисом Паслером в воскресенье Мишустин поблагодарил руководство региона за работу по организации выставки. Премьер отметил, что на форум приехали промышленники и предприниматели в том числе из дружественных стран.
«
"Ожидаем также встречи с премьер-министрами всей "четверки", кроме России я имею ввиду, нашего ЕАЭС", - сказал Мишустин.
Глава российского правительства будет работать в Екатеринбурге 5-6 июля. В понедельник Мишустин выступит на пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром", сообщили ранее в пресс-службе кабмина РФ. Тема заседания - "Промышленная индустрия 360".
В работе пленарного заседания примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Киргизии Адылбек Касымалиев.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
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ЭкономикаРоссияЕкатеринбургСвердловская областьМихаил МишустинДенис ПаслерНикол ПашинянЕвразийский экономический союз
 
 
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