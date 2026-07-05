Мишустин встретился с губернатором Свердловской области Паслером

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Екатеринбурге встретился с губернатором Свердловской области Денисом Паслером, передает корреспондент РИА Новости.

В работе пленарного заседания также примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Киргизии Адылбек Касымалиев.

Ожидается, что Мишустин в Екатеринбурге также проведет двусторонние встречи с Касымалиевым, Турчиным и Пашиняном.

Международная выставка "Иннопром" пройдет в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия. Ожидается, что республика представит масштабную делегацию и проекты в области промышленности, высоких технологий и производственной кооперации с Россией.