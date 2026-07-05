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Мишустин встретился с губернатором Свердловской области Паслером - РИА Новости, 05.07.2026
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16:26 05.07.2026 (обновлено: 18:31 05.07.2026)

Мишустин встретился с губернатором Свердловской области Паслером

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Свердловской области Денис Паслер во время встречи в Екатеринбурге. 5 июля 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Свердловской области Денис Паслер во время встречи в Екатеринбурге. 5 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Свердловской области Денис Паслер во время встречи в Екатеринбурге. 5 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мишустин встретился с Паслером в Екатеринбурге.
  • Глава российского правительства работает в Екатеринбурге 5-6 июля.
  • Ожидается, что премьер также проведет в Екатеринбурге двусторонние встречи с Касымалиевым, Турчиным и Пашиняном.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Екатеринбурге встретился с губернатором Свердловской области Денисом Паслером, передает корреспондент РИА Новости.
Глава российского правительства работает в Екатеринбурге 5-6 июля. В понедельник у премьер-министра запланировано выступление на пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром", сообщили ранее в пресс-службе кабмина РФ. Тема заседания - "Промышленная индустрия 360".
В работе пленарного заседания также примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Киргизии Адылбек Касымалиев.
Ожидается, что Мишустин в Екатеринбурге также проведет двусторонние встречи с Касымалиевым, Турчиным и Пашиняном.
Международная выставка "Иннопром" пройдет в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия. Ожидается, что республика представит масштабную делегацию и проекты в области промышленности, высоких технологий и производственной кооперации с Россией.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
Мишустин проведет переговоры с Пашиняном в Екатеринбурге
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ПолитикаЕкатеринбургРоссияАрменияАлександр ТурчиновАдылбек КасымалиевНикол ПашинянСвердловская область
 
 
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