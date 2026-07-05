Мишустин прилетел в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в воскресенье прилетел в Екатеринбург, передает корреспондент РИА Новости.

Глава российского правительства будет работать в Екатеринбурге 5-6 июля. В понедельник Мишустин выступит на пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром", сообщили ранее в пресс-службе кабмина РФ. Тема заседания - "Промышленная индустрия 360".