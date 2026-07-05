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Мишустин прилетел в Екатеринбург - РИА Новости, 05.07.2026
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16:18 05.07.2026 (обновлено: 18:17 05.07.2026)
Мишустин прилетел в Екатеринбург

Мишустин прилетел в Екатеринбург на выставку "Иннопром"

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин в аэропорту Кольцово имени А. Н. Демидова в Екатеринбурге. 5 июля 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в аэропорту Кольцово имени А. Н. Демидова в Екатеринбурге. 5 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в аэропорту Кольцово имени А. Н. Демидова в Екатеринбурге. 5 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Михаил Мишустин прилетит в Екатеринбург и будет работать там 5–6 июля.
  • В понедельник Мишустин выступит на пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром".
  • На пленарном заседании выступят премьер-министры Армении, Белоруссии, Казахстана, а также председатель кабинета министров — руководитель администрации президента Киргизии.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в воскресенье прилетел в Екатеринбург, передает корреспондент РИА Новости.
У трапа самолета Мишустина встретили полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога и губернатор Свердловской области Денис Паслер, сообщается в официальном канале правительства РФ в "Максе".
Глава российского правительства будет работать в Екатеринбурге 5-6 июля. В понедельник Мишустин выступит на пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром", сообщили ранее в пресс-службе кабмина РФ. Тема заседания - "Промышленная индустрия 360".
В работе пленарного заседания примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Киргизии Адылбек Касымалиев.
Ожидается, что Мишустин в Екатеринбурге также проведет двусторонние встречи с Касымалиевым, Турчиным и Пашиняном.
Международная выставка "Иннопром" пройдет в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.
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