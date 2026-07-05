Мишустин прилетел в Екатеринбург

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Михаил Мишустин прилетит в Екатеринбург и будет работать там 5–6 июля.
- В понедельник Мишустин выступит на пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром".
- На пленарном заседании выступят премьер-министры Армении, Белоруссии, Казахстана, а также председатель кабинета министров — руководитель администрации президента Киргизии.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в воскресенье прилетел в Екатеринбург, передает корреспондент РИА Новости.
У трапа самолета Мишустина встретили полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога и губернатор Свердловской области Денис Паслер, сообщается в официальном канале правительства РФ в "Максе".
Глава российского правительства будет работать в Екатеринбурге 5-6 июля. В понедельник Мишустин выступит на пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром", сообщили ранее в пресс-службе кабмина РФ. Тема заседания - "Промышленная индустрия 360".
В работе пленарного заседания примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Киргизии Адылбек Касымалиев.
Ожидается, что Мишустин в Екатеринбурге также проведет двусторонние встречи с Касымалиевым, Турчиным и Пашиняном.
Международная выставка "Иннопром" пройдет в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.