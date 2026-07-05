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Мишустин проведет переговоры с Пашиняном в Екатеринбурге - РИА Новости, 05.07.2026
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10:02 05.07.2026
Мишустин проведет переговоры с Пашиняном в Екатеринбурге

Мишустин в понедельник проведет переговоры с Пашиняном в Екатеринбурге

© Фото : Пресс--служба Правительства РоссииПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Фото : Пресс--служба Правительства России
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проведет переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Екатеринбурге.
  • Переговоры пройдут в рамках XVI международной промышленной выставки «Иннопром», это будет первый визит Пашиняна в Россию после парламентских выборов в Армении.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник проведет переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном, встреча пройдет в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе российского кабмина.
В понедельник премьеры России и Армении примут участие в XVI международной промышленной выставке "Иннопром" в столице Свердловской области.
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Поездка в Екатеринбург станет первым визитом в Россию для Пашиняна после состоявшихся в Армении парламентских выборов.
В среду, 1 июля Мишустин и Пашинян провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях.
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство.
Ряд политсил Армении подали в КС иски, оспаривающие результаты выборов. Оппозиция заявляла о давлении на избирателей, вовлечении правоохранительной системы в политические процессы, использовании административного ресурса, нарушении правящей силой финансовой отчетности.
Международная выставка "Иннопром" пройдет в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступит Индонезия. Ожидается, что республика представит масштабную делегацию и проекты в области промышленности, высоких технологий и производственной кооперации с Россией.
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