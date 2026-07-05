Мишустин проведет переговоры с Пашиняном в Екатеринбурге

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проведет переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Екатеринбурге.

Переговоры пройдут в рамках XVI международной промышленной выставки «Иннопром», это будет первый визит Пашиняна в Россию после парламентских выборов в Армении.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник проведет переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном, встреча пройдет в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе российского кабмина.

В понедельник премьеры России Армении примут участие в XVI международной промышленной выставке "Иннопром" в столице Свердловской области.

Поездка в Екатеринбург станет первым визитом в Россию для Пашиняна после состоявшихся в Армении парламентских выборов.

В среду, 1 июля Мишустин и Пашинян провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях.

Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство.

Ряд политсил Армении подали в КС иски, оспаривающие результаты выборов. Оппозиция заявляла о давлении на избирателей, вовлечении правоохранительной системы в политические процессы, использовании административного ресурса, нарушении правящей силой финансовой отчетности.