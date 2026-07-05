Краткий пересказ от РИА ИИ
- Киев не стал забирать тела боевиков ВСУ из Константиновки, чтобы не портить картину своих надуманных "побед", заявил Родион Мирошник.
- Перед саммитом НАТО в Анкаре ему этого совсем не хочется, добавил посол.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Киев не стал забирать тела боевиков ВСУ из Константиновки, чтобы не портить картину своих надуманных "побед", заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
В субботу, 4 июля, Минобороны РФ предложило провести гуманитарную акцию по выдаче тел погибших членов формирований ВСУ, находящихся в Константиновке, взятой под контроль российскими войсками. Украина отказалась от этого предложения, как сообщили в Минобороны.
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"В Киеве испугались, что тела их погибших военных разрушат виртуальную картинку их надуманных "побед". Перед саммитом НАТО в Анкаре им этого совсем не хочется. Они же намерены там просить деньги под будущие "перемоги", — написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Начальник Генштаба Валерий Герасимов в пятницу доложил Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Краматорск и Славянск.
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