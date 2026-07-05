Мирошник объяснил, почему Киев отказался забирать тела своих боевиков

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"В Киеве испугались, что тела их погибших военных разрушат виртуальную картинку их надуманных "побед". Перед саммитом НАТО в Анкаре им этого совсем не хочется. Они же намерены там просить деньги под будущие "перемоги", — написал Мирошник в своем Telegram-канале.