В Курской области мужчина подорвался на мине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Курской области механизатор подорвался на мине во время работы на тракторе в поле.
- У пострадавшего осколочные ранения левой голени, ему оказана медицинская помощь, от госпитализации он отказался.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Молодой мужчина подорвался на мине во время работы на тракторе в поле в Курской области, у него осколочные ранения ноги, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"В Льговском районе ранен механизатор. Молодой мужчина во время работы на тракторе в поле подорвался на мине", - написал Хинштейн в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что у пострадавшего осколочные ранения левой голени, ему оказана медицинская помощь. От госпитализации он отказался.
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