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Россия и Венесуэла остаются надежными партнерами, заявил МИД - РИА Новости, 05.07.2026
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15:11 05.07.2026 (обновлено: 15:34 05.07.2026)
Россия и Венесуэла остаются надежными партнерами, заявил МИД

МИД: Россия и Венесуэла остаются надежными партнерами, несмотря на трудности

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Венесуэла остаются надежными партнерами, несмотря на трудности.
  • Москва настроена на углубление сотрудничества с Каракасом.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия и Венесуэла остаются надежными партнерами, несмотря на трудности, и Москва настроена на углубление сотрудничества, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.
"Руководствуясь исторически сложившимися братскими узами, несмотря на все трудности, сегодня Россия и Венесуэла остаются надежными партнерами... Мы нацелены на углубление сотрудничества с Каракасом по широкому спектру направлений", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД.
Пятого июля отмечается 215-летие подписания декларации о независимости Венесуэлы.
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