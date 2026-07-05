Россия и Венесуэла остаются надежными партнерами, заявил МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Венесуэла остаются надежными партнерами, несмотря на трудности.
- Москва настроена на углубление сотрудничества с Каракасом.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия и Венесуэла остаются надежными партнерами, несмотря на трудности, и Москва настроена на углубление сотрудничества, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.
"Руководствуясь исторически сложившимися братскими узами, несмотря на все трудности, сегодня Россия и Венесуэла остаются надежными партнерами... Мы нацелены на углубление сотрудничества с Каракасом по широкому спектру направлений", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД.
Пятого июля отмечается 215-летие подписания декларации о независимости Венесуэлы.