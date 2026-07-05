Краткий пересказ от РИА ИИ
- СМИ Японии практически полностью обходят стороной тему преступлений японского милитаризма в XX веке.
- По словам и. о. представителя МИД РФ во Владивостоке Евгения Волосастова, в японских СМИ умалчивается о военных действиях Японии в Азии, порабощении народов и других исторических событиях.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. СМИ Японии почти полностью обходят стороной тему преступлений японского милитаризма в XX веке, опытов на людях и порабощения народов Азии, рассказал в интервью РИА Новости и.о. представителя МИД РФ во Владивостоке Евгений Волосастов.
"Опасения вызывает содержательная повестка японских СМИ, которая практически полностью вымарывает из дискурса неудобные пласты истории, пытаясь за деревьями прятать лес", - сказал он.
Дипломат уточнил, что умалчивается развязывание Японией в ХХ веке военных действий в Азии, порабощение народов, резня в китайском Нанкине и в Маниле на Филиппинах. Также японская пресса молчит о "политике убийств" национальных меньшинств, об опытах на людях Отряда 731 и Отряда 100, о принудительном труде мирных граждан или вовлечении женщин в сексуальное рабство.