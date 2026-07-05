Рейтинг@Mail.ru
Японская пресса замалчивает военные преступления Токио, заявили в МИД - РИА Новости, 05.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:42 05.07.2026
Японская пресса замалчивает военные преступления Токио, заявили в МИД

Волосастов: СМИ Японии почти полностью игнорируют тему милитаризма XX века

© РИА Новости / Виктор ТолочкоЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Виктор Толочко
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • СМИ Японии практически полностью обходят стороной тему преступлений японского милитаризма в XX веке.
  • По словам и. о. представителя МИД РФ во Владивостоке Евгения Волосастова, в японских СМИ умалчивается о военных действиях Японии в Азии, порабощении народов и других исторических событиях.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. СМИ Японии почти полностью обходят стороной тему преступлений японского милитаризма в XX веке, опытов на людях и порабощения народов Азии, рассказал в интервью РИА Новости и.о. представителя МИД РФ во Владивостоке Евгений Волосастов.
"Опасения вызывает содержательная повестка японских СМИ, которая практически полностью вымарывает из дискурса неудобные пласты истории, пытаясь за деревьями прятать лес", - сказал он.
Дипломат уточнил, что умалчивается развязывание Японией в ХХ веке военных действий в Азии, порабощение народов, резня в китайском Нанкине и в Маниле на Филиппинах. Также японская пресса молчит о "политике убийств" национальных меньшинств, об опытах на людях Отряда 731 и Отряда 100, о принудительном труде мирных граждан или вовлечении женщин в сексуальное рабство.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
В МИД прокомментировали идеи Европы по завершению конфликта на Украине
04:25
 
В миреЯпонияАзияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала