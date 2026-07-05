Японская пресса замалчивает военные преступления Токио, заявили в МИД

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. СМИ Японии почти полностью обходят стороной тему преступлений японского милитаризма в XX веке, опытов на людях и порабощения народов Азии, рассказал в интервью РИА Новости и.о. представителя МИД РФ во Владивостоке Евгений Волосастов.