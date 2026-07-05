В МИД неоднократно заявляли, что прибалтийские страны прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России. В то же время Москва неоднократно подтверждала, что не угрожает другим государствам. В декабре 2023 года Владимир Путин отметил, что в Прибалтике русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине.