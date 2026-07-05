Рейтинг@Mail.ru
В МИД назвали страны с высоким уровнем русофобии - РИА Новости, 05.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:39 05.07.2026 (обновлено: 05:53 05.07.2026)
В МИД назвали страны с высоким уровнем русофобии

Лукьянцев: проблема русофобии приобрела самый широкий масштаб в Прибалтике

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев заявил, что проблема русофобии приобрела широкий масштаб в странах Прибалтики, Украине и Молдавии.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Проблема русофобии приобрела самый широкий масштаб в странах Прибалтики, а также в Украине и Молдавии, заявил РИА Новости директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.
"Это государства Прибалтики, Украина, Молдавия и целый ряд других государств, где на наших граждан — я бы пока избежал термина "охота" — но то, что мы сталкиваемся новой разновидностью ксенофобии под названием "русофобия", это для нас уже совершенно очевидно. Эта проблема приобрела самый широкий масштаб", — сказал Лукьянцев.
В МИД неоднократно заявляли, что прибалтийские страны прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России. В то же время Москва неоднократно подтверждала, что не угрожает другим государствам. В декабре 2023 года Владимир Путин отметил, что в Прибалтике русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Финский политик назвал русофобию в Европе болезнью
3 июля, 20:03
 
В миреРоссияПрибалтикаУкраинаГригорий ЛукьянцевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала