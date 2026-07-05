Краткий пересказ от РИА ИИ
- Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев заявил, что проблема русофобии приобрела широкий масштаб в странах Прибалтики, Украине и Молдавии.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Проблема русофобии приобрела самый широкий масштаб в странах Прибалтики, а также в Украине и Молдавии, заявил РИА Новости директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.
"Это государства Прибалтики, Украина, Молдавия и целый ряд других государств, где на наших граждан — я бы пока избежал термина "охота" — но то, что мы сталкиваемся новой разновидностью ксенофобии под названием "русофобия", это для нас уже совершенно очевидно. Эта проблема приобрела самый широкий масштаб", — сказал Лукьянцев.
В МИД неоднократно заявляли, что прибалтийские страны прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России. В то же время Москва неоднократно подтверждала, что не угрожает другим государствам. В декабре 2023 года Владимир Путин отметил, что в Прибалтике русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине.
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