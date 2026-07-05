У США нет права навязывать другим странам свою волю, заявил Медведев

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. У США нет права навязывать другим странам свою волю, они должны сначала разобраться с "бардаком в своем доме", заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Зампред Совбеза отметил, что Соединенные Штаты и их правительство не вправе навязывать свою волю кому бы то ни было, и посоветовал им для начала навести порядок у себя дома.