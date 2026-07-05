Краткий пересказ от РИА ИИ
- Медведев заявил, что США не имеют права навязывать свою волю другим странам.
- По мнению Медведева, США должны сначала разобраться со своими внутренними проблемами.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. У США нет права навязывать другим странам свою волю, они должны сначала разобраться с "бардаком в своем доме", заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"В чем едины большинство стран на планете: Америка не вправе принимать решения за других…", - написал Медведев в своем Telegram-канале, комментируя празднование 250-летия независимости США.
Зампред Совбеза отметил, что Соединенные Штаты и их правительство не вправе навязывать свою волю кому бы то ни было, и посоветовал им для начала навести порядок у себя дома.
Он подчеркнул, что любое государство – и маленькое, и огромное – сможет разобраться со своими проблемами самостоятельно.
Соединенные Штаты отметили 250-летие своего основания 4 июля - в годовщину принятия Декларации независимости в Филадельфии.