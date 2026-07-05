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У США нет права навязывать другим странам свою волю, заявил Медведев - РИА Новости, 06.07.2026
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19:16 05.07.2026 (обновлено: 01:20 06.07.2026)
У США нет права навязывать другим странам свою волю, заявил Медведев

Медведев: США не вправе навязывать другим свою волю

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев заявил, что США не имеют права навязывать свою волю другим странам.
  • По мнению Медведева, США должны сначала разобраться со своими внутренними проблемами.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. У США нет права навязывать другим странам свою волю, они должны сначала разобраться с "бардаком в своем доме", заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"В чем едины большинство стран на планете: Америка не вправе принимать решения за других…", - написал Медведев в своем Telegram-канале, комментируя празднование 250-летия независимости США.
Зампред Совбеза отметил, что Соединенные Штаты и их правительство не вправе навязывать свою волю кому бы то ни было, и посоветовал им для начала навести порядок у себя дома.
Он подчеркнул, что любое государство – и маленькое, и огромное – сможет разобраться со своими проблемами самостоятельно.
Соединенные Штаты отметили 250-летие своего основания 4 июля - в годовщину принятия Декларации независимости в Филадельфии.
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