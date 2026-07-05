В Роскачестве рассказали, как отличить настоящий мед от подделки

Краткий пересказ от РИА ИИ Мутная консистенция, расслоение продукта, несвойственные меду запахи и привкусы указывают на фальсификат меда.

Качество настоящего меда должно быть подтверждено документами, в частности ветеринарным свидетельством.

При покупке меда рекомендуется обращать внимание на наличие российского Знака качества на упаковке.

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Мутная консистенция, расслоение продукта, несвойственные меду запахи и привкусы, а также отсутствие документов указывают на фальсификат меда, рассказали РИА Новости в Роскачестве.

"Натуральный мед имеет жидкую или густую консистенцию. У подделки или меда плохого качества может наблюдаться мутная консистенция или расслоение, возможно присутствие осадка. Аромат натурального меда — легкий, приятный, характерный для сорта. У фальсификата же может быть посторонний запах", — сообщили в организации.

Вкус натурального меда зависит от его сорта. Как правило, он сладкий, приятный, однако возможна небольшая горечь у некоторых разновидностей. Например, гречишный мед может вызывать першение в горле. В то же время подделка или мед плохого качества могут иметь посторонний привкус, в том числе карамельный или кисловатый, предупреждают в Роскачестве.

Кроме того, качество настоящего меда обязательно должно быть подтверждено документами, в частности ветеринарным свидетельством.

"При покупке отдавайте предпочтение проверенным и надежным производителям и точкам продажи. Кроме того, обращайте внимание на наличие на упаковке российского Знака качества — маркировка гарантирует соответствие продукта обязательным требованиям безопасности и повышенным стандартам качества", — советуют в организации.

Там напомнили, что в 2024 году вступили в силу поправки в федеральный закон о пчеловодстве в России , согласно которым мед определяется классификатором продукции, техрегламентами и стандартами.