Рейтинг@Mail.ru
В Роскачестве рассказали, как отличить настоящий мед от подделки - РИА Новости, 05.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:02 05.07.2026 (обновлено: 05:54 05.07.2026)
В Роскачестве рассказали, как отличить настоящий мед от подделки

Роскачество: мутная консистенция и расслоение указывают на фальсификат меда

© Depositphotos.com / Venge.mail.uaМед в банке с диппером
Мед в банке с диппером - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Depositphotos.com / Venge.mail.ua
Мед в банке с диппером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мутная консистенция, расслоение продукта, несвойственные меду запахи и привкусы указывают на фальсификат меда.
  • Качество настоящего меда должно быть подтверждено документами, в частности ветеринарным свидетельством.
  • При покупке меда рекомендуется обращать внимание на наличие российского Знака качества на упаковке.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Мутная консистенция, расслоение продукта, несвойственные меду запахи и привкусы, а также отсутствие документов указывают на фальсификат меда, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Натуральный мед имеет жидкую или густую консистенцию. У подделки или меда плохого качества может наблюдаться мутная консистенция или расслоение, возможно присутствие осадка. Аромат натурального меда — легкий, приятный, характерный для сорта. У фальсификата же может быть посторонний запах", — сообщили в организации.
Продажа меда на продовольственной ярмарке - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
Роскачество рассказало, как правильно выбирать мед, чтобы избежать подделок
5 апреля, 05:35
Вкус натурального меда зависит от его сорта. Как правило, он сладкий, приятный, однако возможна небольшая горечь у некоторых разновидностей. Например, гречишный мед может вызывать першение в горле. В то же время подделка или мед плохого качества могут иметь посторонний привкус, в том числе карамельный или кисловатый, предупреждают в Роскачестве.
Кроме того, качество настоящего меда обязательно должно быть подтверждено документами, в частности ветеринарным свидетельством.
"При покупке отдавайте предпочтение проверенным и надежным производителям и точкам продажи. Кроме того, обращайте внимание на наличие на упаковке российского Знака качества — маркировка гарантирует соответствие продукта обязательным требованиям безопасности и повышенным стандартам качества", — советуют в организации.
Там напомнили, что в 2024 году вступили в силу поправки в федеральный закон о пчеловодстве в России, согласно которым мед определяется классификатором продукции, техрегламентами и стандартами.
Так, продукт, в составе которого были обнаружены несвойственные природе ингредиенты, будет считаться фальсификатом. Если мед содержит добавленные экстракты, которые не соответствуют природному составу, в маркировке недопустимо указывать, что это "натуральный мед с добавками".
Йогурт - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
В Роскачестве рассказали, как выбрать натуральный йогурт
30 июня, 03:09
 
РоссияРоскачествоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала