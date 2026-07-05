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Фермер объяснил, как отличить настоящее оливковое масло от подделки - РИА Новости, 05.07.2026
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07:04 05.07.2026
Фермер объяснил, как отличить настоящее оливковое масло от подделки

Фермер Вутактакис: хорошее оливковое масло можно определить по запаху

© iStock.com / fcafotodigitalОливковое масло
Оливковое масло - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© iStock.com / fcafotodigital
Оливковое масло. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чтобы отличить хорошее оливковое масло от подделки, необходимо комплексно оценить происхождение продукта, вкус, историю партии и запах.
  • Качественное оливковое масло Extra Virgin пахнет свежестью, например, травой, миндалем или яблоком, при этом у него есть три стороны: фруктовость, горечь и пикантность.
  • В России для дополнительной проверки качества масла можно использовать государственную маркировку «Честный знак», а также сверить данные в карточке товара (название масла, объем, производитель и срок годности).
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Чтобы отличить хорошее оливковое масло от подделки, необходимо комплексно оценить происхождение продукта, вкус, историю партии и запах - качественное масло пахнет свежестью, например травой, миндалем или яблоком, рассказал РИА Новости фермер бренда Greek Legend Янис Вутактакис.
"Настоящее оливковое масло нельзя определить по одному признаку - цвету, цене, горечи или красивой надписи Extra Virgin на бутылке. Смотреть нужно на происхождение продукта, запах, вкус и то, насколько понятна история конкретной партии. После открытия бутылки первое, на что стоит обратить внимание, - аромат", - сказал он.
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"Хорошее Extra Virgin должно пахнуть свежестью. Одно масло может напоминать траву, другое - зеленый миндаль, третье - яблоко, артишок или лист томата. Никакой одной обязательной ноты нет. Главное, чтобы запах был чистым, живым и естественным", - добавил эксперт.
При этом плохой знак - запах старого жира, залежавшихся орехов, сырости, подвала, уксуса, вина или металла. "Иногда человек открывает бутылку и сразу чувствует не свежий плод, а тяжелую, уставшую ноту. Такое масло не стоит оправдывать словами "натуральное" или "фермерское". Натуральный продукт не должен пахнуть прогорклостью", - объясняет Вутактакис.
Он отметил, что у хорошего оливкового масла есть три стороны: фруктовость, горечь и пикантность. Фруктовость чувствуется в аромате и во вкусе свежего плода, горечь чаще ощущается на языке, а пикантность - это перечное чувство и легкое першение в горле после глотка. Однако эксперт предупреждает - неверно думать, что "чем сильнее горчит, тем лучше". Сильная горечь без аромата и чистого вкуса не делает продукт качественным.
Цвет масла также не стоит считать доказательством качества, заявил специалист. Масло может быть зеленее или золотистее - это зависит от зрелости оливок, сорта и времени после производства. "Красивый оттенок не доказывает свежесть, гораздо важнее запах, вкус и происхождение комплексно", - пояснил он.
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Эксперт советует проверять масло дома - "налейте немного в маленький чистый стакан, слегка согрейте ладонью, прикройте на несколько секунд и вдохните аромат. Потом сделайте маленький глоток. Сначала ищите свежесть, затем вкус плода, после него - аккуратную горчинку и пикантное послевкусие. Хорошее масло оставляет ощущение живого растения, а не старого жира".
В России к этим признакам добавляется еще одна проверка - государственная маркировка "Честный знак", отметил руководитель Greek Legend Russia Дмитрий Водяной. По его словам, вкус и аромат помогают оценить масло уже после открытия, но часть вопросов можно снять еще в магазине. В карточке товара должны совпадать название масла, объем, производитель и срок годности.
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