В Кузбассе возбудили дело в связи с смертью младенца в автомобиле

Краткий пересказ от РИА ИИ В Кузбассе на берегу реки Томь в автомобиле обнаружено тело шестимесячного ребенка.

Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности малолетнему ребенку и проводят необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

БАРНАУЛ, 5 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело дело в связи с неожиданной смертью шестимесячного ребенка в авто на берегу реки в Кузбассе, сообщили РИА Новости в СУСК по Кемеровской области.

"По данным следствия, утром 4 июля 2026 года в деревне Смолино на берегу реки Томь женщина, находившаяся в автомобиле вместе с шестимесячной дочерью, обнаружила ее без признаков жизни… по факту причинения смерти по неосторожности малолетнему ребенку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ", - говорится в сообщении.