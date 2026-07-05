В Кузбассе возбудили дело в связи с смертью младенца в автомобиле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кузбассе на берегу реки Томь в автомобиле обнаружено тело шестимесячного ребенка.
- Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности малолетнему ребенку и проводят необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
БАРНАУЛ, 5 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело дело в связи с неожиданной смертью шестимесячного ребенка в авто на берегу реки в Кузбассе, сообщили РИА Новости в СУСК по Кемеровской области.
"По данным следствия, утром 4 июля 2026 года в деревне Смолино на берегу реки Томь женщина, находившаяся в автомобиле вместе с шестимесячной дочерью, обнаружила ее без признаков жизни… по факту причинения смерти по неосторожности малолетнему ребенку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователями проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена точная причина смерти ребенка.