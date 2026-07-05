В Старом порту Марселя две лодки затонули из-за сильного пожара

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Старом порту Марселя затонули две многометровые лодки в результате сильного пожара.
- Девять человек незначительно пострадали, среди них есть полицейские с интоксикацией дымом.
ПАРИЖ, 5 июл - РИА Новости. Две многометровые лодки затонули в Старом порту Марселя в результате сильного пожара, сообщила в воскресенье местная пожарная служба.
"Огонь был взят под контроль, но две лодки длиной в 20 и 12 метров, к сожалению, затонули", - говорится в заявлении пожарных.
Позднее администрация Марселя сообщила, что пожар был потушен. Девять человек незначительно пострадали в результате инцидента и были доставлены в больницу, среди них есть полицейские с интоксикацией дымом.
Как сообщает телеканал TF1, огонь вспыхнул на борту одного из пришвартованных судов, а затем перекинулся на другое. Отмечается, что 12-метровая затонувшая лодка - это катер. Из-за сильного возгорания в воздух поднимался огромный столп дыма, который был виден издалека.