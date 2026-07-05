В Старом порту Марселя две лодки затонули из-за сильного пожара

ПАРИЖ, 5 июл - РИА Новости. Две многометровые лодки затонули в Старом порту Марселя в результате сильного пожара, сообщила в воскресенье местная пожарная служба.

"Огонь был взят под контроль, но две лодки длиной в 20 и 12 метров, к сожалению, затонули", - говорится в заявлении пожарных.