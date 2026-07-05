Рейтинг@Mail.ru
В Старом порту Марселя две лодки затонули из-за сильного пожара - РИА Новости, 05.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:14 05.07.2026
В Старом порту Марселя две лодки затонули из-за сильного пожара

В Старом порту Марселя 2 многометровые лодки затонули из-за сильного пожара

© AP Photo / Marins-Pompiers MarseilleПожар в Старом порту Марселя
Пожар в Старом порту Марселя - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Marins-Pompiers Marseille
Пожар в Старом порту Марселя
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Старом порту Марселя затонули две многометровые лодки в результате сильного пожара.
  • Девять человек незначительно пострадали, среди них есть полицейские с интоксикацией дымом.
ПАРИЖ, 5 июл - РИА Новости. Две многометровые лодки затонули в Старом порту Марселя в результате сильного пожара, сообщила в воскресенье местная пожарная служба.
"Огонь был взят под контроль, но две лодки длиной в 20 и 12 метров, к сожалению, затонули", - говорится в заявлении пожарных.
Позднее администрация Марселя сообщила, что пожар был потушен. Девять человек незначительно пострадали в результате инцидента и были доставлены в больницу, среди них есть полицейские с интоксикацией дымом.
Как сообщает телеканал TF1, огонь вспыхнул на борту одного из пришвартованных судов, а затем перекинулся на другое. Отмечается, что 12-метровая затонувшая лодка - это катер. Из-за сильного возгорания в воздух поднимался огромный столп дыма, который был виден издалека.
Канал Сен-Мартен в Париже - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
В Париже в канале, где французам разрешили купаться, нашли тело
4 июля, 21:08
 
ПроисшествияМарсель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала