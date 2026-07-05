Еще шестерых актеров "Марика" внесли в базу данных сайта "Миротворец"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шестерых актеров российского сериала «Марик» — Михаила Попова, Виталия Адасюка, Екатерины Прохоренко, Егора Могилевского, Алексея Биркина, Дарьи Головешко — внесли в базу данных сайта «Миротворец».
- Актеров обвиняют в поддержке России и якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Еще шестерых актеров российского сериала "Марик" внесли в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные Михаила Попова, Виталия Адасюка, Екатерины Прохоренко, Егора Могилевского, Алексея Биркина, Дарьи Головешко были опубликованы на сайте в субботу. Актеров обвиняют в поддержке России и якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Ранее в субботу персональные данные других актеров российского сериала "Марик" Ольги Демидовой, Дарьи Галиаскаровой, Анастасии Ждановой, Владимира Носика, Дмитрия Бероева, Анны Панкратовой, Татьяны Рассказовой, Василия Копейкина были опубликованы на сайте. Поводом для внесения актеров стало участие в съемках сериала на территории Мариуполя ДНР.
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.