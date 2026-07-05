Еще шестерых актеров "Марика" внесли в базу данных сайта "Миротворец"

Ранее в субботу персональные данные других актеров российского сериала "Марик" Ольги Демидовой, Дарьи Галиаскаровой, Анастасии Ждановой, Владимира Носика, Дмитрия Бероева, Анны Панкратовой, Татьяны Рассказовой, Василия Копейкина были опубликованы на сайте. Поводом для внесения актеров стало участие в съемках сериала на территории Мариуполя ДНР.

Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.