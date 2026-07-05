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В Астраханской области ищут мальчика, которого унесло течением реки - РИА Новости, 05.07.2026
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11:51 05.07.2026
В Астраханской области ищут мальчика, которого унесло течением реки

В Астраханской области ищут 13-летнего мальчика, которого унесло течением реки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Черемуха Астраханской области 13-летнего мальчика унесло течением реки Бузан во время рыбалки.
  • Поиски пока не принесли результатов.
ВОЛГОГРАД, 5 июл – РИА Новости. Поиски мальчика, которого унесло течением реки во время рыбалки в селе Черемуха Астраханской области в субботу, пока не принесли результатов, сообщили РИА Новости в МЧС по региону.
Как сообщало ведомство в субботу, ЧП произошло в селе Черемуха. Группа ребят отправилась на рыбалку на реку Бузан, где 13-летний мальчик решил искупаться, но сильным течением его унесло. Попытки спасти подростка очевидцами оказались безуспешными.
"Мальчика пока не нашли", - сказали в ведомстве в воскресенье утром.
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ПроисшествияАстраханская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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