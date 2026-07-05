В Астраханской области ищут мальчика, которого унесло течением реки

Краткий пересказ от РИА ИИ В селе Черемуха Астраханской области 13-летнего мальчика унесло течением реки Бузан во время рыбалки.

Поиски пока не принесли результатов.

ВОЛГОГРАД, 5 июл – РИА Новости. Поиски мальчика, которого унесло течением реки во время рыбалки в селе Черемуха Астраханской области в субботу, пока не принесли результатов, сообщили РИА Новости в МЧС по региону.

Как сообщало ведомство в субботу, ЧП произошло в селе Черемуха. Группа ребят отправилась на рыбалку на реку Бузан, где 13-летний мальчик решил искупаться, но сильным течением его унесло. Попытки спасти подростка очевидцами оказались безуспешными.