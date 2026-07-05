Пропавший в Тверской области мальчик вернулся домой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Конаковском районе Тверской области пропал мальчик 2020 года рождения.
- Мальчик самостоятельно вернулся домой, его местонахождение установлено, будут выясняться обстоятельства его отсутствия.
КУРСК, 5 июл - РИА Новости. Местонахождение пропавшего мальчика 2020 года рождения в Конаковском районе Тверской области установлено, он самостоятельно вернулся домой, сообщили в СК России по региону.
Ранее в Следственный комитет по Тверской области поступило сообщение об исчезновении мальчика 2020 года рождения. В субботу он покинул дачный участок родителей, расположенный в СНТ "Майский" Конаковского муниципального округа. Было возбуждено уголовное дело.