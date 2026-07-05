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Пропавший в Тверской области мальчик вернулся домой - РИА Новости, 05.07.2026
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11:32 05.07.2026
Пропавший в Тверской области мальчик вернулся домой

Пропавший в Тверской области пятилетний мальчик сам вернулся домой

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Конаковском районе Тверской области пропал мальчик 2020 года рождения.
  • Мальчик самостоятельно вернулся домой, его местонахождение установлено, будут выясняться обстоятельства его отсутствия.
КУРСК, 5 июл - РИА Новости. Местонахождение пропавшего мальчика 2020 года рождения в Конаковском районе Тверской области установлено, он самостоятельно вернулся домой, сообщили в СК России по региону.
Ранее в Следственный комитет по Тверской области поступило сообщение об исчезновении мальчика 2020 года рождения. В субботу он покинул дачный участок родителей, расположенный в СНТ "Майский" Конаковского муниципального округа. Было возбуждено уголовное дело.
"К настоящему времени местонахождение малолетнего установлено, он самостоятельно вернулся домой. В ближайшее время следователем Следственного комитета будут выясняться все обстоятельства его безвестного отсутствия", - сообщили в СК России по Тверской области на платформе "Макс".
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ПроисшествияРоссияКонаковский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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