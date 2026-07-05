Макрон размышляет над своим будущим после пятилетнего срока, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Макрон после окончания своего второго президентского срока в 2027 году может получить должность, связанную с французским миллиардером Ксавье Ньелем.
- Макрон ищет возможности сохранить влияние перед выборами главы государства в 2032 году.
- Очередные выборы президента Франции состоятся 18 апреля и 2 мая 2027 года, и Макрон не сможет в них участвовать.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон после окончания своего второго президентского срока в 2027 году может получить должность, связанную с французским миллиардером Ксавье Ньелем, для сохранения влияния перед выборами главы государства в 2032 году, сообщает газета Journal de Dimanche (JDD) со ссылкой на источники.
"Макрон размышляет над своим будущем после пятилетнего срока, держа в перспективе идею сохранения влияния перед (президентскими выборами - ред.) в 2032 году. Перед возможным возвращением глава государства ищет трамплин. Упорно вырисовывается такой сценарий: специально созданная должность, пока что с неясными очертаниями, связанная с Ксавье Ньелем", - сообщает издание.
Как отмечается в публикации, поддерживающий Макрона с 2017 года Ньель мог бы предложить ему идеальные условия для того, чтобы выждать время не выходя из игры. Переговоры по этому соглашению находятся на продвинутой стадии, добавляет газета.
Очередные выборы президента Франции состоятся 18 апреля и 2 мая 2027 года. Макрон не сможет участвовать в выборах, поскольку он уже работает на посту второй срок подряд.
Опрос показал, сколько французов не доверяют Макрону
3 июля, 14:52