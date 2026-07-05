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СМИ: Майкл Джексон мог умереть, по ошибке увеличив себе дозу лекарства - РИА Новости, 05.07.2026
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01:00 05.07.2026 (обновлено: 01:27 05.07.2026)
СМИ: Майкл Джексон мог умереть, по ошибке увеличив себе дозу лекарства

RO: Майкл Джексон мог умереть, по ошибке повысив дозу лекарства без ведома врача

© AP Photo / ALAN GRETHМайкл Джексон
Майкл Джексон - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / ALAN GRETH
Майкл Джексон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Майкл Джексон мог скончаться от лишней дозы препарата, которую сам себе ввел без ведома личного врача.
  • Перед смертью Джексон был напуган предстоящими концертами, страдал физически и имел долги в 400 миллионов долларов.
  • Личный врач Майкла Джексона, Конрад Мюррей, был приговорен к четырем годам тюрьмы за непредумышленное убийство.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Американский певец Майкл Джексон мог случайно скончаться от лишней дозы препарата, которую сам себе ввел без ведома личного врача, сообщает портал Radar Online со ссылкой на собственное расследование.
"Жаждая облегчить боль и мучения... Майкл Джексон втайне увеличил дозу препарата... что привело к его преждевременной смерти, и из-за чего вину пришлось взять его личному врачу доктору Конраду Мюррею", - говорится в сообщении портала.
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Как напоминает Radar Online, перед смертью Джексон был напуган предстоящими концертами и страдал физически, кроме того, у него были долги в 400 миллионов долларов. По словам экспертов и неназванных источников, в ночь своей смерти певец проснулся и самостоятельно ввел себе еще одну дозу лекарства с помощью капельницы, либо открыв новый пузырек. Он сделал это без ведома Мюррея, который в тот момент был в туалете.
По данным портала, во время суда над Мюрреем один из свидетелей утверждал, что тот оставлял пузырьки с препаратами рядом с Джексоном. Как заявил один из следователей, на месте кончины певца повсюду были разбросаны пузырьки с лекарствами, а позднее он узнал, что Джексон употребил столько сильнодействующего препарата, сколько хватило бы, чтобы "свалить" носорога.
По словам следователей, Мюррея использовали как козла отпущения, при том, что он до сих настаивает на своей невиновности. Его освободили после двух лет за решеткой.
Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года на 51-м году жизни в Лос-Анджелесе. В 2011 году его личный врач Конрад Мюррей был приговорен к четырем годам тюрьмы за непредумышленное убийство: он ввел музыканту чрезмерную дозу лекарства.
Американский певец и деятель культуры Майкл Джексон стал одним из самых успешных исполнителей в истории поп-музыки, получив прозвище "короля" жанра - на его счету 15 премий "Грэмми" и сотни других премий. За годы карьеры Джексона его записи разошлись тиражом более одного миллиарда копий, а его творчество внесло значительный вклад в развитие музыки, хореографии, моды.
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В миреЛос-АнджелесМайкл ДжексонКонрад Мюррей
 
 
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