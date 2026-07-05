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Катя Лель поделилась мыслями о замужестве - РИА Новости, 05.07.2026
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Шоубиз
 
11:17 05.07.2026
Катя Лель поделилась мыслями о замужестве

Катя Лель заявила, что пока не собирается выходить замуж

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевица Катя Лель
Певица Катя Лель - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Певица Катя Лель. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Певица Катя Лель сообщила, что пока не собирается вновь выходить замуж.
  • При этом она отметила, что в последнее время ее сопровождают знаки о скором замужестве.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Певица Катя Лель сообщила РИА Новости, что пока не собирается вновь выходить замуж, однако, по ее словам, в последнее время судьба посылает ей знаки о скором замужестве.
"Вау! Мне постоянно задают этот вопрос в последнее время, и какие-то знаки меня сопровождают. Я не думала об этом. Я пока не собираюсь замуж. Вы знаете, как говорят: "Боженька все слышит. Никогда не говори "никогда". Поэтому я говорю: "Я пока не готова, я не знаю", - сказала Лель, отвечая на вопрос, хочет ли она снова выйти замуж.
Певица была в отношениях с продюсером Александром Волковым, однако спустя восемь лет пара рассталась. После Лель вышла замуж за бизнесмена Игоря Кузнецова через две недели после знакомства, а в 2009 году у них родилась дочь Эмилия. В 2023 году стало известно о разводе супругов после 18 лет совместной жизни. На данный момент, как утверждает сама певица, ее сердце не свободно.
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