Катя Лель поделилась мыслями о замужестве

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Певица Катя Лель сообщила РИА Новости, что пока не собирается вновь выходить замуж, однако, по ее словам, в последнее время судьба посылает ей знаки о скором замужестве.

Певица была в отношениях с продюсером Александром Волковым, однако спустя восемь лет пара рассталась. После Лель вышла замуж за бизнесмена Игоря Кузнецова через две недели после знакомства, а в 2009 году у них родилась дочь Эмилия. В 2023 году стало известно о разводе супругов после 18 лет совместной жизни. На данный момент, как утверждает сама певица, ее сердце не свободно.