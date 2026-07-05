Лантратова помогла жене пропавшего без вести участника СВО с соцвыплатами

Краткий пересказ от РИА ИИ Аппарат федерального омбудсмена получил обращение от супруги пропавшего без вести участника СВО из Тамбовской области.

Аппарат омбудсмена направил запросы в различные ведомства и организовал получение соцвыплат для супруги бойца.

Омбудсмен подчеркнула важность оказания правовой и социальной помощи близким военнослужащих во время поисков.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала, что выясняет судьбу пропавшего без вести участника СВО, организовав при этом получение всех полагающихся соцвыплат его семье - жене и дочерям.

Федеральный омбудсмен рассказала, что в ее аппарат поступило обращение от супруги пропавшего без вести участника СВО из Тамбовской области , которая воспитывает двух дочерей.

"Направили запросы в Военно‑социальный центр Минобороны России, Главное военно‑следственное управление СК РФ и в войсковую часть, обратились в Центральное агентство по розыску МККК. Также отправили официальный запрос командиру части с просьбой разъяснить обстоятельства исчезновения", - написала Лантратова в своем канале на платформе " Макс ".

Она подчеркнула, что ее аппарат также смог организовать получение всех полагающихся соцвыплат супруге бойца СВО.

"Понимаю, как тяжело ждать. Мы на стороне семьи: продолжаем координировать все запросы, добиваться оперативной информации и оказывать практическую поддержку. Пока идут поиски, нужно делать все возможное, чтобы близкие военнослужащих могли получать правовую и социальную помощь", - добавила омбудсмен.