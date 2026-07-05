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Лантратова помогла жене пропавшего без вести участника СВО с соцвыплатами - РИА Новости, 05.07.2026
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10:20 05.07.2026
Лантратова помогла жене пропавшего без вести участника СВО с соцвыплатами

Омбудсмен Лантратова выясняет судьбу пропавшего без вести участника СВО

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аппарат федерального омбудсмена получил обращение от супруги пропавшего без вести участника СВО из Тамбовской области.
  • Аппарат омбудсмена направил запросы в различные ведомства и организовал получение соцвыплат для супруги бойца.
  • Омбудсмен подчеркнула важность оказания правовой и социальной помощи близким военнослужащих во время поисков.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала, что выясняет судьбу пропавшего без вести участника СВО, организовав при этом получение всех полагающихся соцвыплат его семье - жене и дочерям.
Федеральный омбудсмен рассказала, что в ее аппарат поступило обращение от супруги пропавшего без вести участника СВО из Тамбовской области, которая воспитывает двух дочерей.
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"Направили запросы в Военно‑социальный центр Минобороны России, Главное военно‑следственное управление СК РФ и в войсковую часть, обратились в Центральное агентство по розыску МККК. Также отправили официальный запрос командиру части с просьбой разъяснить обстоятельства исчезновения", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Она подчеркнула, что ее аппарат также смог организовать получение всех полагающихся соцвыплат супруге бойца СВО.
"Понимаю, как тяжело ждать. Мы на стороне семьи: продолжаем координировать все запросы, добиваться оперативной информации и оказывать практическую поддержку. Пока идут поиски, нужно делать все возможное, чтобы близкие военнослужащих могли получать правовую и социальную помощь", - добавила омбудсмен.
В сообщении Лантратова также поблагодарила региональные службы и фонд "Защитники Отечества" за оперативную работу.
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РоссияТамбовская областьЯна ЛантратоваГлавное военное следственное управлениеСледственный комитет России (СК РФ)Международный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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