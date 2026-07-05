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Пропавшие в Кызыле 12-летние девочки могли утонуть - РИА Новости, 05.07.2026
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09:49 05.07.2026
Пропавшие в Кызыле 12-летние девочки могли утонуть

Две пропавшие в Кызыле 12-летние девочки могли утонуть

© Следком.Тыва/MAXСК РФ в ходе поисковых работ пропавших в Кызыле девочек
СК РФ в ходе поисковых работ пропавших в Кызыле девочек - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Следком.Тыва/MAX
СК РФ в ходе поисковых работ пропавших в Кызыле девочек
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Две 12-летние девочки пропали в Кызыле в среду вечером.
  • Их телефоны и обувь одной из девочек найдены на берегу Енисея.
  • Сотрудники органов внутренних дел отрабатывают версию, что девочки могли утонуть, ведутся поиски на земле, воде и с воздуха.
КРАСНОЯРСК, 5 июл – РИА Новости. Две 12-летние девочки, пропавшие в среду вечером в Кызыле, могли утонуть, сообщил министр внутренних дел по Республике Тыва генерал-майор полиции Юрий Завьялов.
В четверг МВД по республике сообщало, что две девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду вечером и до сих пор не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них - обувь одной из девочек. Прокуратура республики организовала проверку, а следственные органы возбудили уголовное дело. Позже СК уточнил возраст девочек, им оказалось по 12 лет.
"Мы, как сотрудники органов внутреннего следственного комитета прокуратуры, отрабатываем все версии. Основная и первая версия, что все-таки девочки могли утонуть. Все идет к этому, поэтому оперативный штаб развернут, проводим комплекс мероприятий на реке. Но… могут быть разные ситуации, разные ситуации и версии, пока не будем говорить на самые плохие или еще что-то, отработаем в ходе следствия", - сказал Завьялов, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.
Поиски девочек ведут на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников. В субботу на поисковых мероприятиях было привлечено более 200 человек и почти 60 единиц техники. Ранее девочки никогда не уходили из дома.
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ПроисшествияКызылРеспублика ТываСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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