Пропавшие в Кызыле 12-летние девочки могли утонуть

"Мы, как сотрудники органов внутреннего следственного комитета прокуратуры, отрабатываем все версии. Основная и первая версия, что все-таки девочки могли утонуть. Все идет к этому, поэтому оперативный штаб развернут, проводим комплекс мероприятий на реке. Но… могут быть разные ситуации, разные ситуации и версии, пока не будем говорить на самые плохие или еще что-то, отработаем в ходе следствия", - сказал Завьялов, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.