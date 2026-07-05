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Вернувшийся из плена ВСУ житель Курской области рассказал о пытках в тюрьме - РИА Новости, 05.07.2026
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Вернувшийся из плена ВСУ житель Курской области рассказал о пытках в тюрьме

Вернувшийся из плена ВСУ курянин рассказал, за что его избивали в тюрьме

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Суджанского района Курской области Роман Ванин рассказал, что в украинской тюрьме в Виннице его избивали за то, что он русский.
  • Боевик ВСУ выжег Роману Ванину на руке букву «Z».
  • 28 июня губернатор Курской области сообщил о возвращении из украинского плена в рамках обмена пяти мирных жителей курского приграничья.
КУРСК, 5 июл - РИА Новости. Вернувшийся из плена житель Суджанского района Курской области Роман Ванин рассказал РИА Новости, что в украинской тюрьме в Виннице его избивали за то, что он русский.
Ранее на встрече с губернатором Курской области Александром Хинштейном мужчина рассказал, что боевик ВСУ выжег ему на руке букву "Z".
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"Самое страшное - это было в Виннице (в тюрьме - ред.). В Виннице там вообще избивали. За то, что ты русский", - ответил мужчина на вопрос, за что били в украинском плену.
По словам Ванина, в тюрьме в Виннице не делали различий между военными и мирными жителями.
"Когда мы приехали в Винницу, там без разницы было - гражданский ты, не гражданский. Просто заходит (надзиратель - ред.), выбирает камеру, говорит: "Ну, все". Заходит, всех убивает (забивает до смерти - ред.), и все. То есть, дубинками, руками", - пояснил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВинницаКурская областьСуджанский районАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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