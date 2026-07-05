Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Суджанского района Курской области Роман Ванин рассказал, что в украинской тюрьме в Виннице его избивали за то, что он русский.

Боевик ВСУ выжег Роману Ванину на руке букву «Z».

28 июня губернатор Курской области сообщил о возвращении из украинского плена в рамках обмена пяти мирных жителей курского приграничья.

КУРСК, 5 июл - РИА Новости. Вернувшийся из плена житель Суджанского района Курской области Роман Ванин рассказал РИА Новости, что в украинской тюрьме в Виннице его избивали за то, что он русский.

"Самое страшное - это было в Виннице (в тюрьме - ред.). В Виннице там вообще избивали. За то, что ты русский", - ответил мужчина на вопрос, за что били в украинском плену.

По словам Ванина, в тюрьме в Виннице не делали различий между военными и мирными жителями.

"Когда мы приехали в Винницу, там без разницы было - гражданский ты, не гражданский. Просто заходит (надзиратель - ред.), выбирает камеру, говорит: "Ну, все". Заходит, всех убивает (забивает до смерти - ред.), и все. То есть, дубинками, руками", - пояснил он.