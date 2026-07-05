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"Убивал, сидя за решеткой". Новый поворот в деле "вельского маньяка" - РИА Новости, 05.07.2026
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08:00 05.07.2026 (обновлено: 08:03 05.07.2026)

"Убивал, сидя за решеткой". Новый поворот в деле "вельского маньяка"

© Public domainСергей Шипилов
Сергей Шипилов - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Public domain
Сергей Шипилов
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МОСКВА, 5 июл РИА Новости, Виктор Званцев. Ломоносовский суд Архангельска приговорил серийника Сергея Шипилова почти к десяти годам за три убийства, совершенные около 40 лет назад. Преступник отбывает пожизненное за жестокие расправы и изнасилования, однако точку в его истории ставить рано. О том, как даже из-за решетки он продолжал выходить на "охоту", — в материале РИА Новости.

Ушла и не вернулась

В конце 1990-х в районе Вельска на юге Архангельской области стали исчезать девушки и женщины. Пропадали по пути на работу, куда надо было добираться на рейсовом автобусе, во время поездок на дачу или в лес за грибами. Возраст жертв — от 16 до 50 с лишним лет, но чаще всего — немного за 20.
Пропадали бесследно: ни свидетелей, ни зацепок. Оперативники предполагали, что девушек могли похищать, однако время шло, а с предложением о выкупе к семьям никто не обращался.
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Рассматривали и версию о появившемся в районе маньяке, но ни тел, ни их фрагментов также не находили.
Сотрудники уголовного розыска проверили всех ранее судимых за аналогичные преступления жителей города и окрестностей. Безрезультатно. Вскоре на поиски бросили лучших милиционеров региона, а на всех дорогах стали дежурить скрытые группы наблюдения. К тому времени пропали уже десять женщин.

Хорошее поведение

Силовики обратили внимание, что одна из трасс, где исчезали девушки, ведет прямиком в колонию. Решили проверить сотрудников. И на всякий случай заключенных — некоторые за хорошее поведение были расконвоированы и могли передвигаться по району самостоятельно. При этом ни одной попытки побега никто не предпринимал, а исправительное учреждение считалось образцово-показательным.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗаключенные
Заключенные - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Заключенные
Однако следователи ухватились за эту зацепку и начали тщательно проверять всех, кто находился в колонии. Вскоре в поле зрения силовиков попал уроженец Архангельска Сергей Шипилов, отбывающий восьмилетний срок за серию изнасилований. Преступника осудили в 1997-м, хотя сам он все отрицал и уверял суд, что в интимную связь девушки вступали добровольно. На свободе у маньяка были жена и двое детей.
В колонии Шипилов вел себя примерно, был на хорошем счету у начальства. Раньше он работал водителем и автомехаником, хорошо разбирался в технике, умел управлять грузовиком. Поэтому его посадили за руль ассенизаторской машины и разрешили в одиночку покидать стены колонии. Ездил в основном до местной свалки и обратно.
Следователи проверили дни выезда заключенного за пределы ИК и обнаружили совпадение с датами пропажи девушек. Однако прямых улик не было, поэтому Шипилова не стали задерживать и установили за ним наблюдение. Маньяк, словно почуяв опасность, временно прекратил "охоту".
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В итоге Шипилова решили задержать и допросить в надежде на чистосердечное признание. Долго ждать не пришлось: под давлением косвенных доказательств он начал рассказывать, как, увидев на остановке или голосующую на дороге одинокую девушку, предлагал подвезти. Затем увозил жертву в лес, насиловал и убивал, а тело тщательно прятал, глубоко закапывая.
При этом каждое убийство преступник описывал очень подробно, смакуя самые шокирующие детали. Показал и места захоронений. В прессе Шипилов получил прозвища "вельский маньяк" и "архангельский Чикатило".

Новые приговоры

В 2000-м его признали виновным в серии убийств, приговорили к пожизненному лишению свободы и отправили в соль-илецкую колонию особого режима "Черный дельфин". Уже без права бесконвойного перемещения.
© Фото : Людмила ИвановаФонтан "Черный дельфин" перед административным зданием колонии ИК-6 УФСИН России в городе Соль-Илецке Оренбургской области
Фонтан Черный дельфин перед административным зданием колонии ИК-6 УФСИН России в городе Соль-Илецк Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : Людмила Иванова
Фонтан "Черный дельфин" перед административным зданием колонии ИК-6 УФСИН России в городе Соль-Илецке Оренбургской области
Десять лет назад, в мае 2016-го, Шипилову дали еще около десяти лет — он "вспомнил", что в середине девяностых ограбил и убил двух женщин. Эти преступления, остававшиеся нераскрытыми, он совершил незадолго до того, как получил первый тюремный срок за серию изнасилований.
В конце июня "архангельского Чикатило" признали виновным еще в трех убийствах. Первое произошло в далеком 1989-м. Остальные два — также в середине девяностых. Как уточнили в региональной прокуратуре, одну жертву Шипилов пытался удавить, а потом добил отверткой. Вторую задушил во время ссоры. Третьей нанес смертельные раны отверткой. Убитым было по 20 с небольшим лет.
Интересно, что тела второй и третьей жертв нашли почти сразу после убийств, и оперативники предположили, что обе расправы — дело рук одного человека. Однако тогда выйти на его след не удалось. Преступления раскрыли, только когда Шипилов, уже будучи пожизненно осужденным, написал явку с повинной.
Теперь на счету 67-летнего "вельского маньяка" 17 загубленных жизней. Но, возможно, это еще не конец и он решит снова в чем-то признаться.
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