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В Кремле назвали удары Киева по гражданской инфраструктуре терроризмом - РИА Новости, 05.07.2026
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13:04 05.07.2026 (обновлено: 13:05 05.07.2026)
В Кремле назвали удары Киева по гражданской инфраструктуре терроризмом

Песков: удары ВСУ по гражданской инфраструктуре являются терроризмом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков прокомментировал удары по гражданской инфраструктуре в России со стороны Украины.
  • По словам Пескова, такие действия носят террористический характер, так как объекты не имеют отношения к российскому военно-промышленному комплексу.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Киевский режим наносит удары по гражданской инфраструктуре в РФ, которая не имеет никакого отношения к российскому военно-промышленному комплексу, это терроризм, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Главное не риторика, а действие (киевского режима - ред.). Действие носит террористический характер, и киевский режим наносит удары по объектам нашего энергетического комплекса, по объектам гражданской инфраструктуры, которая, собственно, к военному комплексу, к ВПК, не имеет никакого отношения. В этом абсолютно очевидное террористическое проявление киевского режима", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
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