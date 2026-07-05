В Кремле назвали удары Киева по гражданской инфраструктуре терроризмом

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Киевский режим наносит удары по гражданской инфраструктуре в РФ, которая не имеет никакого отношения к российскому военно-промышленному комплексу, это терроризм, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.