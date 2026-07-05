В Кремле назвали удары Киева по гражданской инфраструктуре терроризмом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков прокомментировал удары по гражданской инфраструктуре в России со стороны Украины.
- По словам Пескова, такие действия носят террористический характер, так как объекты не имеют отношения к российскому военно-промышленному комплексу.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Киевский режим наносит удары по гражданской инфраструктуре в РФ, которая не имеет никакого отношения к российскому военно-промышленному комплексу, это терроризм, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Главное не риторика, а действие (киевского режима - ред.). Действие носит террористический характер, и киевский режим наносит удары по объектам нашего энергетического комплекса, по объектам гражданской инфраструктуры, которая, собственно, к военному комплексу, к ВПК, не имеет никакого отношения. В этом абсолютно очевидное террористическое проявление киевского режима", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.