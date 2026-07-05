Более 20 СМИ из разных стран выразили желание выехать в Константиновку

"Более двадцати редакций средств массовой информации разных стран и континентов выразили желание выехать в данный населенный пункт, чтобы непосредственно присутствовать при передаче тел", — заявили в ведомстве.

С предложением прекратить обстрел города и провести гуманитарную акцию по передаче тел военнослужащих ВСУ Минобороны выступило накануне. Предполагается, что она пройдет с 12:00 до 18:00 мск 6 июля.