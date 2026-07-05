Более 20 СМИ из разных стран выразили желание выехать в Константиновку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 20 СМИ из разных стран хотят присутствовать при передаче тел боевиков ВСУ в Константиновке, заявили в Минобороны России.
- При согласии Киева министерство готово организовать работу иностранных журналистов в этом городе.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Более 20 представителей СМИ из разных стран хотят присутствовать при передаче тел боевиков ВСУ в Константиновке, сообщили в Минобороны.
"Более двадцати редакций средств массовой информации разных стран и континентов выразили желание выехать в данный населенный пункт, чтобы непосредственно присутствовать при передаче тел", — заявили в ведомстве.
Отмечается, что при согласии Украины министерство готово организовать работу иностранных журналистов в Константиновке.
С предложением прекратить обстрел города и провести гуманитарную акцию по передаче тел военнослужащих ВСУ Минобороны выступило накануне. Предполагается, что она пройдет с 12:00 до 18:00 мск 6 июля.
Об освобождении Константиновки начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину в пятницу. Президент назвал это событие ключом к контролю над всей территорией ДНР: оно открывает прямую дорогу к продвижению к Краматорско-Славянской агломерации — последнему оплоту киевского режима в Донбассе.