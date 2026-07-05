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В Крыму выработался иммунитет к украинским фейкам, заявил Константинов - РИА Новости, 05.07.2026
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14:31 05.07.2026
В Крыму выработался иммунитет к украинским фейкам, заявил Константинов

Константинов: в Крыму выработался иммунитет к украинским фейкам

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что у жителей Крыма выработался иммунитет к украинским фейкам и вбросам.
  • По словам Константинова, необходимо продолжать противостоять информационным провокациям и попыткам дестабилизировать ситуацию в регионе.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости. В Крыму выработался иммунитет к украинским фейкам и вбросам, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин сообщил РИА Новости, что на регион обрушилась новая волна вражеских фейков, противник преследует цель оказать морально-психологическое давление на население.
"У крымчан выработался иммунитет к этим фейкометам. Мы уже привыкли к их фантазиям и вбросам, которые они плодят с утра до вечера", - сказал Константинов.
По его словам, необходимо и дальше противостоять всем информационным провокациям и попыткам извне дестабилизировать ситуацию на полуострове.
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