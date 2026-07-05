В Крыму выработался иммунитет к украинским фейкам, заявил Константинов

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости. В Крыму выработался иммунитет к украинским фейкам и вбросам, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, необходимо и дальше противостоять всем информационным провокациям и попыткам извне дестабилизировать ситуацию на полуострове.