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Жителей Колорадо эвакуируют из-за разрастающегося лесного пожара - РИА Новости, 05.07.2026
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23:57 05.07.2026
Жителей Колорадо эвакуируют из-за разрастающегося лесного пожара

CBS: жителей Колорадо эвакуируют из-за разрастающегося лесного пожара у Ледвилла

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителей штата Колорадо эвакуируют из-за лесного пожара у города Ледвилл.
  • Пожар разгорелся 28 июня и увеличился примерно до 1,6 тысячи гектаров.
  • Локализовать пожар удалось пока лишь на один процент.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Жителей американского штата Колорадо эвакуируют из-за разрастающегося лесного пожара у города Ледвилл, сообщает телеканал CBS со ссылкой на власти.
«
"Власти… выпустили новые распоряжения об эвакуации и подготовке к эвакуации в воскресенье утром после того, как пожар расширился примерно на тысячу акров (около 404 гектаров - ред.) за 24 часа", - говорится в сообщении телеканала.
По данным CBS, пожар разгорелся 28 июня и с тех пор его площадь выросла примерно до 1,6 тысячи гектаров. Локализовать его удалось пока лишь на 1%. Причина пожара пока не установлена.
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