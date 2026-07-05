Жителей Колорадо эвакуируют из-за разрастающегося лесного пожара

"Власти… выпустили новые распоряжения об эвакуации и подготовке к эвакуации в воскресенье утром после того, как пожар расширился примерно на тысячу акров (около 404 гектаров - ред.) за 24 часа", - говорится в сообщении телеканала.

По данным CBS, пожар разгорелся 28 июня и с тех пор его площадь выросла примерно до 1,6 тысячи гектаров. Локализовать его удалось пока лишь на 1%. Причина пожара пока не установлена.