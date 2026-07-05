Жителей Колорадо эвакуируют из-за разрастающегося лесного пожара

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жителей штата Колорадо эвакуируют из-за лесного пожара у города Ледвилл.
- Пожар разгорелся 28 июня и увеличился примерно до 1,6 тысячи гектаров.
- Локализовать пожар удалось пока лишь на один процент.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Жителей американского штата Колорадо эвакуируют из-за разрастающегося лесного пожара у города Ледвилл, сообщает телеканал CBS со ссылкой на власти.
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"Власти… выпустили новые распоряжения об эвакуации и подготовке к эвакуации в воскресенье утром после того, как пожар расширился примерно на тысячу акров (около 404 гектаров - ред.) за 24 часа", - говорится в сообщении телеканала.
По данным CBS, пожар разгорелся 28 июня и с тех пор его площадь выросла примерно до 1,6 тысячи гектаров. Локализовать его удалось пока лишь на 1%. Причина пожара пока не установлена.
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