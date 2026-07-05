Краткий пересказ от РИА ИИ
- КНДР провела испытательный запуск стратегических крылатых ракет с эсминца «Кан Гон».
- За испытанием наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. КНДР провела испытательный запуск стратегических крылатых ракет с эсминца "Кан Гон", за испытанием наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"По плану испытания для оценки мощности боевой системы эсминца "Кан Гон" 3 июля проведены испытательный запуск стратегических крылатых ракет, испытание систем главных вооружений, в том числе палубных орудий и автоматических пушек (пулеметов) и средств радиопомехи... уважаемый товарищ Ким Чен Ын наблюдал за испытанием", - передает агентство.