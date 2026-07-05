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КНДР провела испытательный запуск стратегических крылатых ракет - РИА Новости, 05.07.2026
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00:50 05.07.2026
КНДР провела испытательный запуск стратегических крылатых ракет

КНДР провела испытательный запуск крылатых ракет с эсминца «Кан Гон»

© Фото : KCNAЗапуск северокорейских ракет
Запуск северокорейских ракет - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Фото : KCNA
Запуск северокорейских ракет. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • КНДР провела испытательный запуск стратегических крылатых ракет с эсминца «Кан Гон».
  • За испытанием наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. КНДР провела испытательный запуск стратегических крылатых ракет с эсминца "Кан Гон", за испытанием наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"По плану испытания для оценки мощности боевой системы эсминца "Кан Гон" 3 июля проведены испытательный запуск стратегических крылатых ракет, испытание систем главных вооружений, в том числе палубных орудий и автоматических пушек (пулеметов) и средств радиопомехи... уважаемый товарищ Ким Чен Ын наблюдал за испытанием", - передает агентство.
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