Краткий пересказ от РИА ИИ
- После дождя на украинском национальном военном кладбище в Киевской области образовались провалы.
- Экологи и гидрологи предупреждали, что место для кладбища выбрано с грубым игнорированием природных условий.
- В Киевском эколого-культурном центре обеспокоены состоянием кладбища в связи с предстоящими осадками и увеличением количества захоронений.
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Украинское национальное военное кладбище в Киевской области размыло после дождя, в зоне захоронений образовались провалы, сообщили в Киевском эколого-культурном центре (КЭКЦ).
«
"Насыпные дороги размыло, асфальт провалился, вода бурлила и потоками несла нечистоты с территории кладбища в сторону Виты-Почтовой. Теперь видна еще одна опасная деталь - значительные провалы образовались непосредственно в зоне захоронений. Именно поэтому, вероятно, после ливня территорию поспешно закрыли, а рабочие суетились у могил: провалы пришлось срочно засыпать", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Киевского эколого-культурного центра в соцсети Facebook*.
В центре отметили, что экологи, гидрологи предупреждали, что место для национального военного кладбища выбрано "с грубым игнорированием природных условий".
"Оно непригодно для кладбища. Впереди еще осенние дожди, зимние оттепели, весенние паводки и новые ливни… Это сейчас-лишь несколько сотен захоронений. А что будет, когда их станет до 150 тысяч? Что вы будете делать с водой, провалами, вымытым грунтом и потоками, которые идут в сторону сел?" - добавили в центре.
В феврале 2026 года украинское издание "Страна.ua" писало, что Верховный суд Украины признал незаконным выделение земли у села Мархалевка в Киевской области под военное кладбище, открытое в 2025 году. Ранее испанская газета Pais писала, что власти и жители села Мархалевка выступали против плана властей построить там большое военное кладбище, называя такую инициативу "экоцидом", так как территория, предназначенная для захоронений, является охраняемой природной зоной. Кроме того, в этой местности находятся истоки трех рек, которые протекают через 12 муниципалитетов области, а значит, кладбище может загрязнить грунтовые воды на большой территории.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В Сумах из морга пропали тела десятков боевиков ВСУ
15 мая, 18:54