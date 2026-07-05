В Киевской области после дождя размыло военное кладбище

"Насыпные дороги размыло, асфальт провалился, вода бурлила и потоками несла нечистоты с территории кладбища в сторону Виты-Почтовой. Теперь видна еще одна опасная деталь - значительные провалы образовались непосредственно в зоне захоронений. Именно поэтому, вероятно, после ливня территорию поспешно закрыли, а рабочие суетились у могил: провалы пришлось срочно засыпать", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Киевского эколого-культурного центра в соцсети Facebook*.

"Оно непригодно для кладбища. Впереди еще осенние дожди, зимние оттепели, весенние паводки и новые ливни… Это сейчас-лишь несколько сотен захоронений. А что будет, когда их станет до 150 тысяч? Что вы будете делать с водой, провалами, вымытым грунтом и потоками, которые идут в сторону сел?" - добавили в центре.